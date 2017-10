 USR cere retragerea din Parlament a proiectului de modificare a legilor justiției 

Uniunea Salvati Romania se opune introducerii in procedura de urgenta a proiectului de modificare a legilor justitiei in Parlament, iar Ionut Mosteanu a propus din partea USR, in Biroul Permanent al Camerei Deputatilor, ca legile justitiei sa nu intre in procedura de urgenta.





"USR ii cere ministrului Tudorel Toader sa retraga din Parlament proiectul de modificare a legilor justitiei si sa il supuna unei dezbateri publice reale, care sa reuneasca toti actorii din domeniu ce pot contribui la modernizarea legislatiei", transmite USR intr-un comunicat de presa.





USR a adus aminte ca Inalta Curte de Justitie si Casatie, Ministerul Public si Consiliul Superior al Magistrturii au respins proiectul de modificare a legilor justitiei si au cerut Parlamentului sa-l restituie ministrului Tudorel Toader, pentru ca modificarile ministrului Tudorel Toader afecteaza independenta justitiei.





Potrivit sursei citate, presedintele ICCJ, Cristina Tarcea, a aratat ca proiectul nu a beneficiat de transparenta si, mai important, a incalcat dispozitiile legale care reglementeaza mecanismul de elaborare si adoptare a actelor normative.





De asemenea, mai precizeaza, CSM a aratat ca o astfel de maniera de abordare a procesului legislativ risca sa il faca lipsit de eficienta si consistenta, ducand in derizoriu un proiect a carui importanta si necesitate sunt recunoscute atat de sistem, cat si de societate.





USR a semnalat prin deputatul Stelian Ion, care face parte din Comisia speciala pentru sistematizarea legislatiei din domeniul justitiei, ca ministrul Tudorel Toader a adus intr-o mapa proiectul de modificare a legilor justitiei si fara nicio explicatie nu si-a mai asumat acest proiect major.





"USR spera ca Tudorel Toader se va intoarce la masa discutiilor cu procurorii si judecatorii, cu Consiliul Superior al Magistraturii, pentru ca forma legilor justitiei sa reprezinte un progres pentru functionarea sistemului de Justitie din Romania. In premiera, peste 4000 de magistrati au cerut retragerea proiectului, iar opinia specialistilor trebuie ascultata. In caz contrar, USR sustine ca se impune DEMISIA ministrului Tudorel Toader pentru tentativa de subordonare a Justitiei intereselor lui Liviu Dragnea si coruptilor din PSD!", mai arata comunicatul formatiunii.