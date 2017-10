Legile Justitiei, asumate in Parlament in regim de urgenta de Iordache, Nicolicea si Serban Nicolae / Initiativa promite ca presedintele nu va fi eliminat din numirea procurorilor sefi

Cei trei sunt cunoscuti pentru discursul lor public anti-justitie si in favoarea celor cercetati sau condamnati.Parlamentarii PSD promit ca institutia presedintelui Romaniei nu va fi eliminata din procedura de numire a procurorilor sefi de parchete.Reamintim ca Dragnea a sustinut in mai multe randuri, la nivel declarativ, mentinerea a "trei entitati" in numirea procurorilor sefi.'"Poate ca situatia actuala este mai buna decat situatia propusa. acum sunt trei entitati implicate in aceste numiri si poate acest echilibru intre trei entitati s-ar putea sa fie mai bun. Din punct de vedere politic, punctul meu de vedere, este o procedura care functioneaza de o perioada lunga de timp si, fiind trei entitati publice diferite. s-ar putea ca aceste filtre sa fie bune. Cea mai importatna este calitatea celor care ocupa acele functii", spunea acesta, in iunie.In ceea ce priveste Inspectia judiciara, Dragnea a spus marti ca nu crede ca e o idee buna trecerea acestei instantei in subordinea ministerului Justitiei. "Se pare ca nici actuala forma nu este buna, sa se gandeasca o institutionalizare care sa faca din Inspectia Judiciara una autonoma", a afirmat seful PSD.