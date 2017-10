Liviu Dragnea despre "povestea porcului": Daca este adevarata povestea cu porcul, acel porc este un nesimtit si un penal. / Intrebat daca a avut intalniri private cu Kovesi: Daca o sa fiu chemat la vreo comisie, o sa spun

"Despre genul asta de informatii care apar din partea diverselor persoane fizice sau juridice nu inseamna ca nu vom vorbi o data. Nu acum este momentul", a mai spus Liviu Dragnea.Dan Andronic sustine, intr-un articol publicat luni in Evenimentul Zilei, ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, actualul lider PSD, Liviu Dragnea, omul de afaceri si fostul deputat Sebastian Ghita si prim-adjunctul directorului SRI, Florian Coldea, au mancat pomana porcului in curtea unei vile SRI in care locuia Florian Coldea, in decembrie 2013. Andronic sustine ca Liviu Dragnea este cel care a adus si a sacrificat animalul.Vila respectiva ar fi fost vila T14, iar intalnirea celor patru ar fi avut loc pe 22 decembrie 2013.In decembrie 2013, Liviu Dragnea fusese deja trimis in judecata de DNA in dosarul Referendumul, iar Sebastian Ghita era cercetat de DNA.