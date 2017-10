Deputatul Adrian Dohotaru demisioneaza din USR si anunta ca va construi o miscare de stanga

"Imi dau demisia din USR. Cum sunt un om al dialogului, voi colabora pe proiecte punctuale cu USR si cu celelalte partide. Plec din USR in speranta si cu dorinta de a construi o miscare coerenta de stanga, care sa plece de la premisa ca lumea in general, Romania in particular, trec printr-un larg deficit de democratie, mai ales in sfera economica", a scris Adrian Dohotaru pe Facebook.Dan Barna a fost ales presedinte al USR la congresul de sambata, ca urmare a demisiei presedintelui-fondator, Nicusor Dan."USR trece prin momente dificile, cu alegeri contestate si un proaspat presedinte boicotat de filiala Bucuresti, de unii parlamentari si alti delegati. Presedintele anterior, fondatorul partidului si-a dat demisia, iar disputele interne se tin lant.Cand am intrat in USR, partidul isi propunea sa fie o formatiune de centru, in interiorul careia co-existau mai multe orientari ideologice: liberali, conservatori, ecologisti, oameni de stanga. Ceea ce ne unea era incercarea de reinnoire a clasei politice. Din pacate, confruntarea care s-a dat nu a fost una intre viziuni doctrinare concurente, ci o lupta de putere si de orgolii. Cu toate astea, deznodamantul acestei confruntari e urmatorul: azi USR este un partid al carui presedinte renunta la federalismul ideologic care ne adusese impreuna si proclama pe fata orientarea de dreapta a partidului.In acest context, cred ca toti cei ca mine, care nu sunt de dreapta, nu isi mai gasesc locul in USR. Sunt un om de stanga si toate demersurile si initiativele mele politice din ultimul an, in care am fost deputat USR, au fost consonante cu viziunea mea politica. M-am pronuntat raspicat impotriva modului in care se vor achizitiona rachetele Patriot si cresterii bugetului apararii cand avem atatea probleme in sanatate si educatie. Am lucrat la un proiect de lege pentru accesibilizarea si cresterea stocului de locuinte publice. Lucrez momentan la o initiativa legislativa care prevede introducerea cosului minim de consum in fundamentarea salariului minim si a politicilor salariale.Totodata, lucrez la o serie de modificari legislative care au ca scop limitarea orelor de munca suplimentare, penalizarea angajatorilor care obstructioneaza activitatea sindicala, etc. Nu cred ca aceste demersuri sunt compatibile cu un partid de dreapta, pentru ca ele sunt inradacinate intr-o viziune despre societate in care prosperitatea produsa de o natiune este distribuita echitabil intre munca si capital si in care cei defavorizati nu sunt pusi la zid si stigmatizati, ci ajutati si integrati.Acestor initiative li se adauga teme de mediu (reducerea risipei, exproprieri pentru spatii verzi, propunerea de amenajare de spatii publice, mobilitate alternativa la traficul auto privat etc.) si de buna guvernare prin instrumente participative (bugetul participativ, un instrument venit initial dinspre stanga politica).Imi doresc o platforma civico-politica in stare sa concureze PSD, dar si celelalte partide, dinspre (centru)stanga, cu oameni de stanga, proaspat implicati partinic. Realitatea in Romania e de stanga. Ne confruntam cu inegalitati flagrante, avem aproape jumatate din populatie care traieste in saracie si excluziune sociala, aproape o treime din angajati pe salariu minim, investitiile in sanatate si educatie sunt cele mai mici din UE.Totusi, problemele acestea nu sunt traduse in programe coerente ori in preocuparile de zi cu zi ale oamenilor politici. Stiu asta, sunt in Parlament, aud ce se discuta sa va pot spune - suntem decuplati de tara.Notiunile de stanga si dreapta nu sunt vorbe goale. Am strigat in campania: "Stanga, dreapta nu conteaza USR tara salveaza!". Am fost naivi. O tara nu se salveaza doar cu un apel la valori morale, o miscare politica are nevoie de fundamente ideatice solide si sper ca se va intampla in noul USR de dreapta. Daca dreapta la noi vede coruptia doar la stat, stanga ii vede dimensiunile economice sistemice, care sunt globale, nu specific locale, asa cum au aratat si dosarele Panama Papers. Mai mult, sub umbrela anti-coruptiei, s-au facut cele mai desantate apeluri la privatizarea bunurilor publice si comune, la retragerea societatii din economie. Dreapta la noi marginalizeaza subiectele sociale. "Socialul" devine un apendice al cresterii economice, o farama de redistribuit si aceea contestata. Un model coerent de societate nu sacrifica drepturile angajatilor, protectia lor, dorinta legitima la un salariu pe mare si, mai ales necesitatea democratizarii firmei, pe altarul profitului.O miscare civico-politica de stanga intelege ca abuzurile la adresa mediului, de la taierile de paduri, la cianuri si transformarea parcurilor in parcari, nu sunt doar rodul coruptiei si ineficientei administrative. Tine de o logica anume, de modelul de (sub)dezvoltare ales si de integrarea noastra la periferia capitalismului. Mai mult, o miscare ecologista la stanga spectrului politic actual vede problemele de mediu intr-un mod sistemic, in insusi modelul de crestere ales, cu externalitati ca poluarea, risipa, consumul excesiv al unora in detrimentul altora.Imi dau demisia din USR. Cum sunt un om al dialogului, voi colabora pe proiecte punctuale cu USR si cu celelalte partide. Plec din USR in speranta si cu dorinta de a construi o miscare coerenta de stanga, care sa plece de la premisa ca lumea in general, Romania in particular, trec printr-un larg deficit de democratie, mai ales in sfera economica. Avem nevoie de o guvernanta participativa, de mai multa democratie, de o gandire din perspectiva celor dezavantajati social si economic, adica marea majoritate a cetatenilor, in loc de apelul actual, inclusiv in USR, la meritocratie. Apelul meu e simplu: democratie sau barbarie! Si ii invit sa mi se alature pe cei care cred in aceste idei."