Liviu Dragnea, despre intalnirea parlamentarilor PSD la clubul Floreasca: Nu a fost in cinstea zilei mele de nastere / Si acum, dupa doi ani, sunt unii care se folosesc de moartea acelor copii

Seful PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni seara ca reuniunea la care participa parlamentarii PSD , la clubul Floreasca din capitala, si care coincide cu aniversarea a doi ani de la tragedia de la Colectiva, nu a fost organizata in cinstea zilei sale de nastere."Nu a fost data in cinstea zilei mele de nastere. Asta e, m-am nascut si eu o data pe 28 octombrie", a raspuns Dragnea la intrebarile ziaristilor, dupa o reuniune a conducerii coalitiei de guvernare.Liderul PSD a precizat ca aproape "in fiecare luni colegii deputati si senatori se intalnesc la Floreasca pentru socializare. Am inteles ca e si ziua lui Gabi Petrea".Acesta si-a exprimat regretul ca "si acum, dupa doi ani, sunt unii care se folosesc de moartea acelor copii".La finalul declaratiilor comune cu Tariceanu, Dragnea i-a intrebat pe ziaristi daca ii dau voie sa mearga "acasa".Presedintele Comisiei de munca din Camera Deputatilor, Adrian Solomon, declarase, citat de Agerpres, ca a fost invitat de Liviu Dragnea la aceasta reuniune.'Suntem cu totii membrii grupului invitati alaturi de domnul presedinte la o intalnire prilejuita de ziua domniei sale, fapt care ne da posibilitatea sa-i spunem direct 'La Multi Ani', daca prin alte mijloace am facut-o fiecare', a declarat Solomon, la Parlament.Intrebat daca este de parere ca este o zi oportuna, avand in vedere ca pe 30 octombrie se implinesc doi ani de la tragedia din Colectiv, Solomon a spus: 'Nu vom merge acolo sa dantuim in vreo hora. Putem sa ne intalnim si cu sobrietatea necesara momentului respectiv'.