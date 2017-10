Antena 3 critica decizia lui Liviu Dragnea de a-si sarbatori ziua de nastere in ziua in care se implinesc doi ani de la tragedia de la Colectiv  / Florin Iordache: Sunt doua lucruri diferite, asta e viata

Unul dintre cei care va participa la intalnire este presedintele Comisiei de munca din Camera Deputatilor, Adrian Solomon, care a recunoscut la finalul unei sedinte a comisiei ca se va afla alaturi de seful sau de partid.'Suntem cu totii membrii grupului invitati alaturi de domnul presedinte la o intalnire prilejuita de ziua domniei sale, fapt care ne da posibilitatea sa-i spunem direct 'La Multi Ani', daca prin alte mijloace am facut-o fiecare', a declarat Solomon, la Parlament.Intrebat daca este de parere ca este o zi oportuna, avand in vedere ca pe 30 octombrie se implinesc doi ani de la tragedia din Colectiv, Solomon a spus: 'Nu vom merge acolo sa dantuim in vreo hora. Putem sa ne intalnim si cu sobrietatea necesara momentului respectiv'.Fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache, a declarat ca "sunt doua lucruri diferite", dupa care a comentat: "Pai asta este viata".Un alt deputat a parut destul de incurcat de intrebarile ziaristilor, afirmand ca in Camera Deputatilor a fost tinut un moment de reculegere in memoria victimelor de la Colectiv, inainte de a lamuri: "Eu zi ca avem decat o intalnire".