PNL va depune marti o motiune simpla impotriva ministrului Finantelor, iar saptamana viitoare impotriva ministrului Energiei

El a precizat ca PNL va depune o motiune simpla impotriva ministrului Energiei ca urmare a 'dezastrului inimaginabil' din acest domeniu: "Am hotarat de principiu elaborarea si depunerea in cursul saptamanii viitoare a unei motiuni impotriva ministrului Energiei, care sa radiografieze dezastrul inimaginabil care exista in domeniul energiei, atat in ceea ce priveste devalizarea companiilor din domeniu, in ceea ce priveste reducerea la maxim a cheltuielilor de investitii si de mentenanta care pun in pericol retelele principale de transport atat pentru Transelectrica, cat si pentru Transgaz, de asemenea, lipsa completa a pregatirilor pentru iarna si mai ales derapajul grav in domeniul energiei care a dus la cresterea preturilor la energie electrica, la gaz si in mod evident in iarna aceasta se va simti si cresterea extrem de mare a pretului la energia termica. Ca atare, saptamana viitoare la Camera Deputatilor vom depune o motiune impotriva ministrului Energiei."Presedintele PNL anuntase la finalul saptamanii trecute depunerea unei motiuni simple impotriva ministrului de Finante.