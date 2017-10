Daniel Dragomir, la audierile in Comisia Sufrageria: Intalnirea de la Gabriel Oprea, o celula de criza pentru a impiedica renumararea voturilor din diaspora

Dan Andronic - cunostea foarte bine zona de media, iar problema cea mai spinoasa era legata de cele doua sondaje publicate de A3 si Realitatea si care il dadeau castigator pe Mircea Geoana

Laura Codruta Kovesi - era cea care "detinea catusele la acel moment"

Gabriel Oprea - era in conflict clar cu o aripa a PSD si era "era cel mai basist dintre cei prezenti"

Florian Coldea - primise semnale foarte clare cu privire la indepartarea sa din functie, ca si Kovesi

Acesta a precizat ca a existat, similar, si o celula de criza la sediul PSD, unde se "cautau solutiile inverse" si la care era prezent fostul adjunct al directorului SRI general Ionel Marin.Dragomir a explicat si care au fost motivele prezentei fiecarui participant la intalnire, in opinia sa:Acesta a descris intalnirea ca fiind "extrem de tensionata" si a adus in discutie cazul lui Catalin Voicu, sustinand ca au existat incepand cu 2009 "presiuni din partea SRI pentru a se actiona impotriva" sa "cat mai repede".Fostul colonel SRI a spus ca la aceste presiuni "a rezistat Daniel Morar". Sensul acestor presiuni era "blocarea unei activitati pe care Voicu o pregastea impreuna cu judecatori din Bucuresti pentru obtinerea renumararii voturilor din diaspora".Dragomir a mai spus ca "rezultatul deciziilor (de la aceasta intalnire) s-a explicat in momentul in care in 14-15 decembrie" ANAF a inceput controlul la Realitatea TV "cu intentia foarte ofensiva care a culminat in 20 ianuarie blocarea conturilor".Fostul colonel a mai spus ca in dosarul Catalin Voicu s-a implicat procurorul Marius Iacob si a sugerat audierea sa in comisie.Acesta l-a acuzat pe Florian Coldea ca a incalcat legea prin prezenta la aceasta intalnire.