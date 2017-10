 Fostul jurnalist Ionel Danca, noul purtator de cuvant al PNL (surse)

Potrivit acestora, Danca a fost votat in unanimitate purtator de cuvant al PNL.Sursele citate au precizat ca Ionel Danca a anuntat ca isi va depune luni adeziunea la PNL.Violeta Alexandru - ministru in Cabinetul Dacian Ciolos - va fi consilier al presedintelui liberalilor, Ludovic Orban, pe probleme de buna guvernanta.Ionel Danca apare in echipa Platforma Romania 100, potrivit paginii de internet a platformei. El a fost consilier de stat al prim-ministrului Dacian Ciolos pentru proiecte de dezvoltare economica regionala (2016) si coordonator al Unitatii Guvernamentale de Asistenta Tehnica (UGAT) pentru proiecte de dezvoltare economica regionala integrata in Valea Jiului, Rosia Montana - Muntii Apuseni si comunitatile marginalizate din Moldova (Vaslui-Iasi).In 2013 si 2014, el a ocupat functia de consilier al Ministrului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.Danca a fost jurnalist, analist economic, realizator si moderator TV. El a fost si coordonator academic al Masterului 'Politici de integrare europeana' de la Facultatea de Stiinte Politice - Departamentul de invatamant la distanta din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative.