Noul presedinte USR, Dan Barna: "Vad USR in zona de centru-dreapta a politicii"

"Una dintre prioritatile pe care le-am exprimat eu este aceea de definire doctrinara, pentru a putea avea raspunsul pe care il asteapta intreaga societate, ce fel de partid este USR-ul", a mai spus Barna.Intrebat cat de mare este riscul ca USR sa se rupa in perioada urmatoare, Dan Barna a raspuns: "Este un risc nesemnificativ, in opinia mea, pentru ca realitatea a aratat si experienta ultimelor luni a aratat ca in momentul in care exista dialog si in momentul in care discutam problemele fata in fata, problemele acestea interne inerente unui partid la inceput de drum, lucrurile functioneaza".Reamintim ca Dan Barna a fost ales sambata presedinte al USR intr-un congres provocat de demisia presedintelui-fondator Nicusor Dan.