Congresul USR, contestat de 16 parlamentari si lideri de filiale: Este nestatutar, s-au facut multiple abuzuri

Saisprezece parlamentari si lideri de filiale ai USR au semnat o screisoare in care contesta organizarea congresului de sambata la care a fost desemnata noua conducere, ei sustinand ca Biroul National a facut tot posibilul pentru a anula alegerile de la Bucuresti, in baza carora Cristian Seidler ar fi castigat "legitim si curat" conducerea USR, si a organizat alegeri paralele, nestatutare, fiind facute multiple abuzuri. Ei ii cer lui Dan Barna, "presedintele votat la un congres viciat", sa ia act de situatia creata prin ilegalitatile pe care le-a girat sau chiar instrumentat si sa recunoasca "criza de moralitate si legitimitate de la varful USR", relateaza News.ro.





Semnatarii scrisorii sustin ca respectarea regulilor este un principiu fondator al USR si incepe in interiorul USR, iar daca partidul este corupt din interior nu isi poate indeplini misiunea publica de a curata politica romaneasca si ca este de datoria lor sa semnaleze public ca regulile au fost incalcate in mod repetat de catre Biroul National al USR.





Ei mai spun ca alegerile de delegati din 15 octombrie de la Bucuresti au fost statutare, dar rezultatul nu a convenit pentru ca 58 din cei 63 de delegati il sustineau pe Cristian Seidler. Cu acest rezultat la Bucuresti si cu sustinerea din tara (96 de delegati au lipsit sau si-au anulat votul), Seidler ar fi castigat presedintia USR din primul tur - legal, legitim si curat, mai spun semnatarii documentului.





"Biroul National a facut tot posibilul pentru a anula alegerile de la Bucuresti si a organizat alegeri paralele, nestatutare, care au durat trei zile de ￯organizat￯. S-au facut multiple abuzuri: votantii au fost desemnati de catre Biroul National, iar pe liste au fost trecute persoane care nu au candidat sa fie delegati. Comisia Municipala de Arbitraj a Municipiului Bucuresti a constatat aceste nereguli si a declarat alegerile paralele din 23-25.10.2017 nestatutare. Ca atare, Congresul Extraordinar este nestatutar, deoarece a primit delegati alesi nestatutar. Asa cum s-a vazut si la vot, rezultatul ar fi fost cu totul altul daca aceste incalcari ale statutului nu s-ar fi produs", mai spun cei 16 parlamentari si lideri de filiale judetene care semneaza acest document.





Ei ii solicita lui Dan Barna - "presedintele votat la un congres viciat", precum si celor care "l-au impins in fata", sa ia act de situatia creata prin ilegalitatile pe care le-au girat sau chiar instrumentat.





"Cerem recunoasterea crizei de moralitate si legitimitate de la varful USR, remedierea de urgenta a problemelor si revenirea la principiul respectarii regulilor inclusiv si mai ales in interiorul partidului", se mai arata in scrisoare.





Documentul este semnat de: Lucian Stanciu-Viziteu - deputat si presedinte al filialei Bacau, Mihai Botez - deputat, Lavinia Cosma - deputat, Cosette Chichirau -deputat, Cristi Ghica - senator, Ramona Dinu - senator, George Dirca - senator, Bogdan Rodeanu - deputat si presedinte al filialei Galati, Andrei Plujar - presedinte al filialei Caras-Severin, Nicusor Lina - presedinte al filialei Teleorman, Catalin Stancu, presedinte al filialei Braila, Ana Ciceala - consilier municipal, Cami Mahalean -presedinte al filialei Deva, Cristina Coroblea, consilier local sector 5 , Mihaita Sava - presedinte al filialei Buzau si Gabriela Olar - presedinte al USR Salaj.





Fostul presedinte al Uniunii Salvati Romania scrie duminica seara, pe Facebook, un nou mesaj in care contesta Congresul la care a fost aleasa noua conducere a formatiunii, spunand ca a plecat din partid crezand ca lasa o organizatie de oameni principiali, ca i-a apreciat in special pe care care i-au spus in fata ca vor vota pozitionare fata de referendumul pentru familie, ca e o decizie de principiu pentru ei, iar acum este "socat" sa vada ca tocmai acele persoane nu reactioneaza la abuz, la ilegalitate, la denaturarea scopurilor pentru care organizatia s-a creat. El mai afirma ca, desi nu mai este in USR, are o responsabilitate fata de oamenii care au muncit pentru partid si care ii spun ca nu mai suporta nelegalitatea si denaturarea scopurilor USR.





Dan Barna a fost ales sambata, la congresul de la Poiana Brasov, presedintele Uniunii Salvati Romania, cu 127 voturi din totalul de 191 valabil exprimate. Contracandidatul sau, Vlad Alexandrescu, a obtinut 50 voturi. Barna ar urma sa fie presedintele USR pentru un madat limitat de doi ani, un alt congres urmand sa fie organizat in primavara lui 2019, inaintea alegerilor europarlamentare.





Asa-numita "aripa nicusorista", sustinatorii lui Cristian Seidler - candidatul retras din competitia pentru sefia formatiunii -, nu a participat la congresul de la Poiana Brasov, acuzand nereguli in selectarea delegatilor pentru alegerile noului presedinte al partidului. Ei au amenintat chiar ca vor contesta in instanta organizarea si rezultatele congresului.





Sambata, in timpul desfasurarii congresului, fostul presedinte al USR Nicusor Dan a scris pe Facebook ca, desi a fost invitat la reuniunea de la Poiana Brasov, a ales sa nu participe, deoarece aceasta este "viciata prin practici demne de PSD si PNL".





Barna a comentat afirmatiile facute de Nicusor Dan despre vicierea congresului, afirmand ca alegerea sa in functia de lider al formatiunii este cat se poate de legitima, din moment ce 70% dintre delegatii congresului au votat.





"Este unul dintre lucrurile triste ale acestei zile faptul ca, Nicusor Dan, plasandu-se in afara partidului, a simtit nevoia sa transmita supararea pe care domnia sa o are. In ceea ce priveste legitimitatea, nu este niciun dubiu aici. La congres au votat 70% din delegatii congresului, deci nu este o chestiune de un vot sau doua. Practic, din 276 de delegati, 191 si-au exprimat votul. Au participat chiar mai multi, undeva la 210 delegati, ceea ce arata ca, intr-adevar, congresul este organul reprezentativ care este respectat. Majoritatea larga si-a exprimat dorinta ca USR sa mearga mai departe, sa incheie o etapa de framantari pe care demisia fostului presedinte a generat-o la momentul acela. Mesajul membrilor pe care l-am inteles azi este acela ca asteptarea este sa pornim pe drumul de partid de opozitie pe care ni l-am asumat la alegerile din decembrie", a spus Dan Barna.





Pe 31 mai, la mai putin de doua saptamani de la congresul care il alesese pe Nicusor Dan presedinte al partidului, conducerea centrala a formatiunii a votat pentru pozitionarea USR impotriva initiativei Coalitiei pentru Familie. Deoarece militase pentru nepozitionare, argumentand ca refuza sa activeze intr-un partid care se defineste implicit ca un partid al libertatilor civile, deoarece acest lucru ar limita publicul USR, Nicusor Dan si-a anuntat pe 1 iunie demisia din functia de presedinte al partidului si parasirea partidului.





In aceeasi zi in care si-a anuntat demisia, Nicusor Dan a declarat ca, in cazul in care un organism de conducere al partidului superior Biroului National va anula decizia de pozitionare a formatiunii pe problema familiei, el se va intoarce in USR, precizand ca in caz contrar va astepta sa apara un partid in care sa se regaseasca.

Decizia de pozitionare a fost mentinuta insa si de catre Comitetul Politic al USR si, mai apoi, de referendumul intern organizat la nivelul intregului partid, ceea ce a dus la convocarea unui nou congres pentru alegerea unui nou presedinte al formatiunii.