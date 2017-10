Fostul jurnalist Ionel Danca va fi purtatorul de cuvant al PNL

Presedintele PNL, Ludovic Orban, va supune luni votului Biroului Executiv propunerea ca fostul jurnalist Ionel Danca sa fie numit purtatorul de cuvant al partidului, relateaza News.ro.





Ionel Danca a confirmat pentru News.ro ca a acceptat sa preia functia de purtator de cuvant al PNL dupa mai multe discutii cu liderul partidului, Ludovic Orban.





¬Cu Ludovic vorbesc aceeasi limba¬, a spus Danca.





El a spus si ca urmeaza sa se inscrie in PNL.





Pana luna aceasta, Ionel Danca a fost consilier al USR pe probleme economice si de comunicare.





Anul trecut, el a fost consilier de stat al prim-ministrului Dacian Ciolos pentru proiecte de dezvoltare economica regionala si Coordonator al Unitatii Guvernamentale de Asistenta Tehnica pentru proiecte de dezvoltare economica regionala integrata in Valea Jiului, Rosia Montana ¬ Muntii Apuseni si comunitatile marginalizate din Moldova (Vaslui ¬ Iasi).





Intre 2013 si 2014 a ocupat functia de consilier al Ministrului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.





Inainte de a ocupa functii publice a fost jurnalist, analist economic, realizator si moderator TV.





Potrivit propriei descriei de pe pagina platformei ¬Romania 100¬, coordonata de fostul premier Dacian Ciolos, Danca fost coordonator academic al Masterului ¬Politici de integrare europeana¬ de la Facultatea de Stiinte Politice - Departamentul de invatamant la distanta din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative.





De asemenea, a fost doctorand in Stiinte politice la Facultatea de Stiinte Politice din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative si are un Master in Doctrina sociala crestina la Universitatea Pontificala din Lateran, Roma ¬ Italia si Licenta in Filosofie morala si politica la Facultatea de Filosofie de la Universitatea Bucuresti.