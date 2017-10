Initiativa PNL prin care functionarii publici trimisi in judecata pentru coruptie nu mai sunt suspendati din functie, la vot final in Senat

Initiativa legislativa, depusa la inceputul anului de senatorii PNL Raducu Filipescu si Mircea Cazan, prin care functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie daca sunt trimisi in judecata pentru infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals si infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii se afla luni pe ordinea de zi a Senatului pentru vot final, relateaza News.ro.





Initiativa legislativa a primit raport de adoptare din partea comisiilor juridica si de administratie din Senat, iar daca luni nu va fi votata de plenul Senatului, va fi adoptata tacit urmand a fi transmisa Camerei Deputatilor care este for decizional.





In cadrul dezbaterilor din comisia de administratie a Senatului, liberalul Raducu Filipescu nu a votat impotriva acestei initiative, desi conducerea PNL a decis ca nu o sustine, ci s-a abtinut.





Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca este de acord cu aceasta propunere argumentand ca ¬trebuie sa ne obisnuim si cu principiul prezumtiei de nevinovatie¬.





Liderul interimar al PNL de la acea vreme, Raluca Turcan, spune insa ca proiectul de lege depus de senatorul liberal nu are girul PNL si nu va fi sustinut in Parlament.





"Initiativa legislativa cu privire la Statutul functionarilor publici nu are girul PNL si nu va fi sustinuta. Masura suspendarii de drept din functie a functionarului public la momentul trimiterii in judecata pentru o serie de infractiuni prevazute in legea in vigoare este necesara si trebuie mentinuta", a declarat Raluca Turcan pe 1 martie.





Ea a afirmat ca acest lucru a fost constatat si prin decizii ale CCR, care confirma necesitatea unor masuri de natura a asigura integritatea functiei publice. "PNL se delimiteaza de aceasta initiativa care nu a fost supusa dezbaterii si deciziei conducerii partidului", a subliniat Turcan.





¬Nu cred ca este o idee rea pentru ca trebuie sa ne obisnuim si cu principiul de prezumtie a nevinovatiei. Pana cand un om este condamnat, nu cred ca trebuie sa plece de la serviciu. Sunt de acord cu acesta propunere, sustinem¬, a raspuns liderul PSD.





Potrivit propunerii legislative, articolul 94, alin. (1), lit. m) din legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici se abroga.





In prezent, respectivul articol prevede ca raportul de serviciu se suspenda de drept atunci cand functionarul public este trimis in judecata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice.





Senatorul liberal motiveaza depunerea initiativei legislative prin faptul ca suspendarea de drept a raportului de serviciu in situatia trimiterii in judecata a functionarilor publici reprezinta o discriminare a acestora fata de celelalte categorii de personal care isi desfasoara activitatea in aceeasi institutie publica.





Filipescu da exemplul Codului muncii, care prevede suspendarea de drept a raportului de munca doar in cazul arestarii preventive, a statutului alesilor locali, care statueaza ca unica situatie de suspendare a mandatului cazul in care acesta nu respecta declaratia privind interesele personale in termenele prevazute de lege si legea administratiei publice locale, care stipuleaza ca mandatul de consilier local se suspenda de drept numai in cazul in care acesta a fost arestat preventiv, nu si in cazul trimiterii in judecata.

Un alt argument adus de senatorul liberal este ca actuala prevedere din legea functionarilor publici incalca principiul prezumtiei de nevinovatie. ¬Concluzionam ca, pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa stabileasca vinovatia functionarului, nu consideram ca se impune suspendarea de drept a raportului de serviciu¬, scrie senatorul liberal in expunerea de motive a actului normativ.





Alaturi de Raducu Filipescu, au mai semnat propunerea legislativa si colegul sau de partid Mircea Cazan, senatorul UDMR Cseke Attila si senatorul PSD Eugen Teodorovici.