Cine este Dan Barna, noul presedinte al Uniunii Salvati Romania: Expert in fonduri europene si oponent al initiativei Coalitiei pentru Familie de modificare a Constitutiei

Dan Barna, ales sambata presedinte al Uniunii Salvati Romania la un congres contestat de catre Nicusor Dan si de sustinatorii acestuia, are 42 de ani, este la primul mandat de deputat si a fost secretar de stat in Guvernul Ciolos. El este unul dintre principalii militanti pentru pozitionarea partidului impotriva initiativei Coalitiei pentru familie de a redefini familia in Constitutie, potrivit news.ro.





La congresul USR din luna mai, Dan Barna a fost ales vicepresedinte al partidului, iar ulterior Biroul National l-a desemnat purtator de cuvant al formatiunii.





Este reprezentatul aripii liberale din USR si unul dintre principalii militanti pentru pozitionarea partidului impotriva initiativei Coalitiei pentru familie de a redefini familia in Constitutie.

Dan Barna, care este expert in fonduri europene, a fost membru al Guvernului Ciolos, unde a detinut funtia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene condus de Cristian Ghinea, unul dintre principalii sai colaboratori din USR.





Dan Barna a fost ales in decembrie 2016 deputat USR de Sibiu, iar in prezent este vicepresedinte al Comisiei pentru politica externa si membru in Comisia pentru fonduri europene.

Dan Barna a fost ales sambata, la congresul de la Poiana Brasov, presedintele Uniunii Salvati Romania cu 127 voturi din totalul de 191 valabil exprimate. Contracandidatul sau, Vlad Alexandrescu, a obtinut 50 voturi.





Barna ar urma sa fie presedintele USR pentru un madat limitat de doi ani, un alt congres urmand sa fie organizat in primavara lui 2019, inaintea alegerilor europarlamentare.

Asa-numita ¬aripa nicusorista¬, sustinatorii lui Cristian Seidler - candidatul retras din competitia pentru sefia formatiunii -, nu a participat la congresul de la Poiana Brasov, acuzand nereguli in selectarea delegatilor pentru alegerile noului presedinte al partidului. Ei au amenintat chiar ca vor contesta in instanta organizarea si rezultatele congresului.