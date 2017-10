Stolojan: Guvernul se va incadra in tinta de deficit bugetar, dar va omori investitiile 

Deficitul poate fi foarte usor manipulat scriptic, a declarat la RFI europarlamentarul PNL Theodor Stolojan, adaugand ca Executivul are sanse foarte mari sa omoare investitiile.

In opinia lui Theodor Stolojan, "exista sanse foarte mari de a omori pur si simplu investitiile. Toate investitiile publice sunt intarziate, sunt contestate, sunt amanate. Deci deficitul, scriptic, poate fi foarte usor manipulat, prin scaderea cheltuielilor pentru investitii si poate fi si un efect pozitiv, in sensul ca daca cresterea economica pana la urma este mai mare decat cea prognozata, sigur ca ajuta la incadrarea in deficitul de 3%".





"Deci Guvernul se va incadra in acest deficit, cel putin scriptic, va amana o serie de cheltuieli anul viitor, ceea ce se intampla la orice guvernare, mai amani niste cheltuieli cand esti in dificultate, dar din pacate, problema esentiala a Romaniei este lipsa investitiilor publice, cand vorbim despre bugetul public", afirma fostul premier din anii '90.