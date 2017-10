Dan Barna a fost ales presedinte USR: Voi lua legatura cu filialele care nu au venit la congres pentru a inchide aceasta zbatere in care a fost partidul

Dan Barna a fost ales sambata, la congresul de la Poiana Brasov, presedintele Uniunii Salvati Romania cu 127 voturi din totalul de 191 valabil exprimate. Contracandidatul sau, Vlad Alexandrescu, a obtinut abia 50 voturi. 14 voturi au fost anulate, potrivit news.ro. El a spus, dupa anuntarea rezultatului, ca miza este cresterea si extinderea USR. De asemenea, Barna le-a multumit participantilor la congres, spunand ca au inteles ca a face politica inseamna sa accepti jocul democratic al politicii si faptul ca USR nu poate sta pe loc.





"Va multumesc ca ati venit pentru ca ati inteles ca a face politica inseamna sa accepti jocul democratic al politicii si ati inteles ca nu putem sta pe loc. Vreau sa fie momentul in care chiar incheiem o etapa si incepem etapa in care ne respectam regulamentul si institutiile, in care avem dialog - voi avea dialog cu fiecare structura din acest partid. Saptamana viitoare voi lua legatura cu filialele care nu au venit la congres pentru a inchide aceasta zbatere in care a fost partidul pana acum. Miza e sa crestem si sa ne extindem, sa fim partidul acela de opozitie despre care vorbim cu prietenii si pe care il asteapta societatea. Multumesc contracandidatilor pentru ca nu a fost o campanie urata. Multe din argumentele lui Vlad Alexandrescu si Cristian Seidler sunt valoroase si le voi prelua. De luni, dupa congres, vreau ca fiecare dintre voi sa va bateti capul cu ideile alea multe pe care mi le-ati spus in campanie", a declarat Dan Barna.





Asa-numita "aripa nicusorista", sustinatorii lui Cristian Seidler - candidatul retras din competitia pentru sefia formatiunii -, nu a participat la congresul de la Poiana Brasov, acuzand nereguli in selectarea delegatilor pentru alegerile noului presedinte al partidului. Ei au amenintat chiar ca vor contesta in instanta organizarea si rezultatele congresului.





In discursul sustinut inaintea votului in fata delegatilor la congres, Dan Barna a spus ca formatiunea ii datoreaza foarte mult lui Nicusor Dan, a carui demisie a fost o greseala care a dus la crearea unor falii adanci in interiorul partidului, explicand ca obiectivul USR este sa dea premierul la alegerile parlamentare din 2020.





De asemenea, el a facut apel, in repetate randuri, la unitate si la reconciliere intre taberele din USR.





"Va cer sa oprim razboiul civil USR vs. USR. E timpul sa punem punct. Sa ne recunoastem greselile si sa reinvatam sa avem incredere unii in ceilalti. Sa ne uitam la ce ne apropie si nu la ce ne desparte. Sa ne comportam ca adulti si nu ca pusti cu cornete. Sa devenim noi cei care impunem agenda si nu victimele agendei altora", a mai spus el.





Dan Barna urmeaza sa fie presedintele USR pentru un madat limitat de doi ani, un alt congres urmand a fi organizat in primavara lui 2019, inaintea alegerilor europarlamentare.





In ziua congresului, fostul presedinte al USR Nicusor Dan a scris pe Facebook ca, desi a fost invitat la reuniunea de la Poiana Brasov, a ales sa nu participe, deoarece aceasta este "viciata prin practici demne de PSD si PNL".