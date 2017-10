Dan Barna, candidat la sefia USR: Demisia lui Nicusor Dan din partid a fost o greseala, ne-am pierdut increderea unii in ceilalti; USR trebuie sa dea premierul la viitoarele alegeri

Vicepresedintele USR Dan Barna, candidat pentru sefia partidului, a declarat sambata la congresul de la Poiana Brasov ca formatiunea in datoreaza foarte mult lui Nicusor Dan, a carui demisie a fost o greseala care a dus la crearea unor falii adanci in interiorul partidului, si a spus ca obiectivul USR este sa dea premierul la alegerile din 2020, informeaza news.ro.





¬Noi toti ii datoram extrem de mult lui Nicusor Dan. Dincolo de simpatii, de antipatii, de opinii, este o realitate pe care istoria Romaniei o va retine. Nicusor Dan timp de zece ani a luptat pentru o idee care a facut sa se nasca USR si care a facut ca toti sa fim aici, datorita acelui elan pe care Nicusor Dan l-a avut in societatea romaneasca si in Romania. Nu am fost mereu de acord cu Nicusor, si cred ca decizia de a-si da demisia a fost una gresita, dar ceea ce pot spune foarte clar este ca locul lui Nicusor Dan este in USR. Avem nevoie de Nicusor si daca o sa am sprijinul dumneavoastra o sa fac tot ceea ce pot pentru a il convinge sa revina langa noi¬, a declarat Dan Barna in discursul de prezentare a candidaturii la sefia USR.





El a aratat ca plecarea lui Nicusor Dan din partid a scos la iveala o "falie adanca a lipsei de incredere" intre membrii partidului, dar si faptul ca institutiile interne ale USR functioneaza, dand ca exemplu acest sens referendumul pentru pozitionarea formatiunii impotriva modificarii Constitutiei in privinta familiei.





Barna a facut apel, in repetate randuri, la unitate si la reconciliere intre taberele din USR.





"Eu am incredere ca suntem capabili sa reusim ceea ce ne-am promis, sa luptam ca intreg pentru Romania pe care o dorim. Nu exista vreo scuza daca esuam. Nu vor fi de vina liberalii sau 'nicusoristii' sau progresistii sau orice alta eticheta ne punem unii altora. Vom fi de vina noi toti. Si nu va fi numai esecul nostru. Daca USR se risipeste, fiecare dintre noi isi va fi pierdut niste luni sau ani din viata, asta am putea digera. Dar mai grav, vom fi irosit si noi, din nou, sperantele unei generatii intregi ca se poate naste un partid politic care sa nu fie o franta aripa tanara de PSD sau PNL. De aceea, va chem pe toti sa lasam deoparte luptele noastre interne pentru orgoliu si sa vedem miza reala a acestui Congres - sa relansam lupta USR pentru schimbarea Romaniei", le-a spus Barna delegatilor la congres.





"Va cer sa oprim razboiul civil USR vs. USR. E timpul sa punem punct. Sa ne recunoastem greselile si sa reinvatam sa avem incredere unii in ceilalti. Sa ne uitam la ce ne apropie si nu la ce ne desparte. Sa ne comportam ca adulti si nu ca pusti cu cornete. Sa devenim noi cei care impunem agenda si nu victimele agendei altora", a mai spus el.





Dan Barna a spus ca obiectivul USR trebuie sa fie impunerea prim-ministrului la urmatoarele alegeri parlamentare.





"Sintetizez: respect fata de reguli, dialogul intern si extinderea - acestea sunt directiile principale pe care vi le propun ca sa transformam USR intr-un partid adevarat. Si mai e un element. Pentru ca USR sa devina acel mecanism solid si eficient, partidul trebuie sa se profesionalizeze. Nu trebuie sa ne propunem sa devenim politicieni de meserie. Trebuie sa devenim profesionisti care fac politica. E o distinctie importanta", a mai afirmat Barna.