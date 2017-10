Elek Levente: USR a intrat intr-o criza de succesiune prea repede; sa nu uitam de unde am pornit: din strada

Presedintele interimar al USR, Elek Levente, a declarat sambata, in discursul de deschidere a congresului extraordinar al partiului, ca formatiunea a intrat prea repede intr-o criza de succesiune a conducerii si i-a indemnat pe delegatii si invitatii prezenti la eveniment sa nu uite ca USR a pornit din strada, scrie News.ro.





"In urma cu doi ani eram in strada. Protestam impotriva unei puteri corupte, arogante si incompetente care-si ucide cetatenii, aceeasi ca astazi. Va spun asta pentru a va aminti de unde am pornit, din strada, si care este misiunea noastra. Astazi se implinesc doi ani de la evenimentul Colectiv si va invit sa tinem un moment de reculegere in memoria tinerilor de la Colectiv", si-a inceput Elek Levente discursul de la tribuna congresului.





Presedintele interimar al USR a spus ca, indiferent de framantarile prin care trece partidul, membrii sai poarta in ei aceeasi revolta si aceleasi sperante intr-o societate care functioneaza dupa reguli, in care meritul este recompensat, minciuna si furtul sunt sanctionate, ideile valoroase pentru binele comun sunt puse in practica.





"Au fost zile grele in care am trait, uneori, sentimentul ca am uitat de ce am pornit pe acest drum, din cauza polemicii si neincrederii care s-au instalat in partid. Inteleg ca am intrat intr-o criza de succesiune, prea repede. Demisia fondatorului partidului, la un an de la infiintarea lui, nu este o situatie usoara, nici emotional, nici politic. Dar daca privim partea plina a paharului, o organizatie se institutionalizeaza ca partid, daca trece, cu bine, prin crizele de succesiune. Imi doresc sa punem capat la acest Congres acestei etape de crestere ca partid si sa ne urmam drumul, sa implinim visul, al nostru, al oamenilor care ne-au votat, al celor care au iesit in strada si al celor care nu se simt inca reprezentati", a mai spus el.





Levente a aratat ca Romania se afla, odata cu revenirea PSD la putere, intr-un moment de cotitura, "poate cel mai dificil dupa caderea comunismului totalitar".





"Vedem in jurul nostru o revenire a fantomelor autoritarismului, nationalismului si autarhiei. In fiecare zi, partidul conduds de Liviu Dragnea - a carui ziua de nastere azi, ii doresc la multi ani, dar nu la conducerea Romaniei - PSD lupta pentru a cuceri un teritoriul pe care-l credeam definitiv castigat pentru democratia liberala, pentru societatea deschisa si inclusiva. Nu este. PSD vrea sa-si subordoneze statul, pana la ultimul functionar, si justitia, demonizeaza antreprenorii straini, ataca societatea civila. Suntem intr-un razboi dus de fortele reactionare reprezentate de majoritatea PSD-ALDE impotriva romanilor care-si doresc o societate europeana, moderna si prospera. USR trebuie sa fie in prima linie a acestei lupte. Nu mai putem pierde timp in controversele interne pentru ca acest timp nu este al nostru, este al Romaniei care este in pericol sa devina un stat esuat", a mai spus presedintele interimar al USR.