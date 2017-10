USR isi alege sambata al doilea presedinte - Vlad Alexandrescu si Dan Barna se lupta pentru locul abandonat de Nicusor Dan

Potrivit unui comunicat de presa transmis de USR la inceputul lunii octombrie, programul lui Vlad Alexandrescu are patru prioritati: USR - un partid modern, puternic si activ, deschis catre agenda cetateanului; o doctrina politica bazata pe principii si valori comune; conducerea partidului pe un drum comun si decizii bazate pe reguli, principii si valori; consolidare prin extinderea filialelor si o maniera de lucru bazata pe echipe eficiente.Obiectivele generale pentru 2020 din programul lui Dan Barna sunt: transformarea USR intr-un partid capabil sa guverneze, cu program de guvernare coerent si realist si resurse umane credibile si competente pentru a guverna si a conduce institutii, preciza comunicatul.Dupa plecarea din partid a lui Nicusor Dan pe 31 mai, in contextul disputei privind initiativa de redefinirea a familiei in Constitutie, USR a organizat un referendum intern, care a decis in final ca partidul sa se pozitioneze impotriva initiativei Coalitiei pentru Familie, astfel ca Nicusor Dan nu a revenit in partid.Dan Barna (42 de ani) a fost atunci parte din aripa castigatoare, fiind sustinator al platformei "USR liberal". Barna a declarat atunci intr-un interviu pentru Hotnews.ro ca USR trebuie sa reprezinte zona de dreapta, a populatiei modernizatoare, antreprenoriala.De cealalta parte, Vlad Alexandrescu (52 de ani) a promovat o platforma proprie, "USR viu", spunand ca nu pozitionarea doctrinara stanga-dreapta este importanta, ci definirea unor valori. "E vorba mai putin de o asumare dreapta-stanga, care in momentul de fata e putin depasita, in general, in politica europeana, cat o asumare clara a unor valori, a unei identitati axiologice a partidului", spunea el pentru RFI.Organizatia Muncipiului Bucuresti, care trimite cel mai mare numar de delegati la congres, acestea, in urma unor lungi dispute interne, s-au dorit a fi organizate potrivit unui sistem diferit. Potrivit News.ro, primele alegeri, in urma carora Seidler si-a adjudecat 58 din cei 63 de delgati, au fost anulate printr-o decizie a Comisiei de Arbitraj. Ulterior, s-au organizat alte alegeri, pe un sistem diferit, dar sustinatorii lui Seidler au boicotat scrutinul."Ma retrag din cursa pentru ca regulile referitoare la organizarea Congresului nu au fost aplicate unitar la nivelul intregii tari. E vorba despre sisteme interne de vot diferite ce vor fi fost aplicate, iar eu pledez pentru acelasi sistem de vot peste tot. Ma refer la sistemul de vot pentru desemnarea delegatilor la congres", a declarat Seidler pentru News.ro.In replica, presedintele interimar Levente Elek a spus intr-un comunicat ca "procesul de desemnare a delegatilor se desfasoara potrivit deciziilor luate de organismele statutare ale USR si regulilor aplicate si la Congresul de la Cluj, unanim acceptate, necontestat si care au dus, la acel moment, la alegerea lui Nicusor Dan ca presedinte USR . Congresul de la Poiana Brasov din acest weekend va desemna un nou presedinte al USR, partidul va intra intr-o noua etapa, de extindere si de constructie".Cristian Seidler a anuntat ca ca va ramane membru USR si vicepresedinte al partidului. El a anuntat ca va boicota congresul ca, de altfel, o mare parte a celor care il sustin, Mai mult, "aripa nicusorista" ameninta chiar ca va solicita in instanta anularea rezultatului congresului de sambata.Potrivit unui comunicat al USR, congresul va incepe la ora 10.00, cu un discurs al presedintelui interimar Levente Elek.Fiecare candidat isi va prezenta programul politic, intre 10:45-12:30. Votul pentru alegerea presedintelui va incepe la ora 12:30 si va dura o ora si jumatate, rezultatele fiind anuntate dupa pranz, intre 15:30-16:00.Congresul se va incheia cu declaratii de la presa, de la ora 16:00, pentru a anunta rezultatele alegerilor interne din partid si cu un concert de muzica clasica.