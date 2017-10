Chitoiu (ALDE): Toate institutiile publice au un numar supradimensionat de personal; exista spatiu pentru reduceri/ Proiectele mari de investitii - autostrazi, linii CFR - finantate prin parteneriate cu bancile de investitii

"Sunt foarte multe institutii publice care au un numar supradimensionat de personal si interesul nostru este de a mentine actuala decizie a Guvernului de a nu mai face angajari decat acolo unde exista strictul necesar si acolo de unde pleaca persoane din sistemul public si este obligatorie incadrarea pe posturile respective, ca nu se poate desfasura activitatea", a spus Chitoiu, potrivit Agerpres.Rugat sa dea exemple de institutii publice unde personalul este supradimensionat, Chitoiu a spus ca situatia se regaseste in toate institutiile bugetare."Toate institutiile publice (au un numar supradimensionat de personal - n..r). Daca mergem in orice institutie publica la nivel central, va spun eu ca, din 100 de angajati, efectiv nu muncesc mai mult de 60-70. Restul, pe internet. Deci exista spatiu de reducere a numarului de personal in orice institutie. Trebuie facut un audit de catre fiecare ordonator principal de credite pe institutiile centrale si din subordine si in mod cert se poate reduce numarul de personal din institutiile bugetare", a precizat liderul ALDE.Chitoiu este de parere ca ar trebui limitate sau reduse cheltuielile de personal in sistemul bugetar, iar sumele economisite sa fie redirectionate catre investitii.O alta sursa de economisire ar fi, in opinia secretarului general al ALDE, achizitiile centralizate in domeniul cheltuielilor materiale."Sper ca Guvernul sa fie in masura, anul viitor, sa poata sa faca achizitii centralizate, mai ales la nivelul ordonatorilor de credite care au si structuri in teritoriu, pentru ca nu poti sa faci achizitii de acelasi tip de mijloc fix sau obiect de inventar la preturi diferite in judete diferite", a spus Chitoiu.Fostul ministru de Finante a mai spus ca, la nivelul coalitiei de guvernare, se discuta despre realizarea unor parteneriate cu bancile de investitii si dezvoltare, pentru a obtine finantare pentru marile proiecte de investitii de tipul autostrazilor si al liniilor CFR."Nu va ascund faptul ca in cadrul coalitiei, in ultimele intalniri, am luat in discutie ca proiectele mari de investitii, care nu au alocate finantari din bugetul de stat si din fondurile europene, sa le putem face cu bancile mari de investitii, plecand de la Banca Mondiala, Banca Europeana de Investitii si Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare. Sunt proiecte mari, cum ar fi autostrazile si liniile CFR, care nu pot fi finantate si nu putem sa ne incadram in bugetul de stat si, de asemenea, nu au alocari pe Masterplanul de Transport din fondurile europene si atunci, in parteneriat cu aceste banci mari de investitii si de dezvoltare, sa putem sa ducem la bun sfarsit aceste proiecte mari, pe care ni le-am asumat prin programul de guvernare si nu numai", a spus Chitoiu.