Orban: Respingem aberatiile fiscale prezentate de ministrul Finantelor. Vom sesiza Avocatul Poporului pentru atacarea la Curtea Constitutionala

Partidul National Liberal respinge categoric toate aberatiile fiscale pe care le-a prezentat ministrul Misa dupa sedinta de Guvern. Guvernul PSD este in situatia in care a construit o casa, dar nu a construit fundatia. Dupa ce a construit casa si incearca acum sa construiasca fundatia si-au dat seama ca sansele de a construi fundatia sunt foarte mici si incearca sa apeleze la tot felul de subterfugii si artificii, dar singurul rezultat al acestor experimente fiscale facute pe romani va fi acela ca vor darama casa, ca vor pune pe butuci economia" a declarat Orban, intr-o conferinta de presa.Orban a criticat, punctual, fiecare dintre ultimele masuri fiscale anuntate de Guvern: scaderea contributiilor la pilonul II de penii, mutarea contributiilor de la angajator la angajat, introducerea taxei pe profit de 1%."Vom sesiza Avocatul Poporului pentru atacarea la Curtea Constitutionala a ordonantelor pe care le va emite Guvernul, asa cum am sesizat si in cazul ordonantei 4, si in cazul ordonantei 60, si in cazul ordonantei 53, in general in cazul tuturor ordonantelor pe care le consideram neconstitutionale. De asemenea, dupa adoptarea ordonantelor prin lege, in cazul in care domnul Ciorbea cu salariul marit si cu pensie speciala marita nu va catadicsi sa atace la Curtea Constitutionala, vom ataca la Curtea Constitutionala legile de adoptare ale acestor ordonante in cazul in care nu vom reusi sa impiedicam adoptarea lor" a anuntat Orban.