Busoi, catre Firea: Reducerea bugetului pentru infrastructura, in conditiile traficului din Capitala, pune in discutie suspendarea dumneavoastra

Redam mai jos scrisoarea deschisa:"Reducerea bugetului pentru infrastructura, in conditiile traficului din Capitala, este ilogica administrativ si pune in discutie suspendarea dvsDna primar Gabriela Firea, am aflat cu reala surprindere despre intentia dvs de a reduce, pentru a doua oara, in decurs de doua luni, bugetul alocat infrastructurii Capitalei.Va atrag atentia ca actionati vadit si in cunostinta de cauza impotriva obiectivelor urgente ale Capitalei. Taiati fondurile de la prioritati: infrastructura, trafic si modernizarea sistemului de alimentare termica si le directionati spre proiecte care nu sunt urgente: monumente, biserici si o puzderie de ajutoare sociale inventate de administratia PSD in scop electoral.Amintesc ca la rectificarea din 28 septembrie ati taiat 175 de milioane de lei din fondurile pentru infrastructura si ati suplimentat cu 16,7 milioane de lei bugetul pentru biserici si Administratia Monumentelor.La aceasta noua rectificare reduceti, din nou, bugetul alocat pentru strazi si parcari, cu 20,8 milioane de lei. Si pentru ca incompetenta sa fie totala, reduceti fondurile alocate uneia dintre cele mai importante probleme ale Bucurestiului: sistemul de energie termica, de unde taiati 69,5 milioane de lei, din totalul de 756,2 milioane de lei, partea cea mai mare a reducerii - 48,9 milioane de lei - fiind luata chiar de la modernizarea a 11 centrale termice din Bucuresti.Doamna primar, felul in care actionati de aproape 500 de zile arata fie ca habar nu aveti, fie nu sunteti interesata sa prioritizati si sa actionati pe prioritati, ca sa rezolvati problemele Capitalei.Asa cum actionati de aproape 500 de zile, taind banii de la infrastructura si modernizarea sistemului de energie termica si infiintand o administratie paralela cu 22 de cutii negre, care aspira fonduri fara nicio transparenta, demonstreaza ca actionati impotriva bucurestenilor.In ambele situatii de mai sus, dupa 500 de zile mandat, se poate pune in discutie, suspendarea dvs din functie, ca solutie pentru revenirea la prioritatile Capitalei.Dna primar Gabriela Firea, va solicit sa reveniti la prioritati si sa prezentati public un raspuns pentru doua directii de actiune administrativa prioritara pentru Capitala: ameliorarea traficului si investitia in refacerea sistemului de termoficare.Va aduc la cunostinta ca in acest moment, mai bine de 1/3 din bugetul Capitalei il consumati pe actiuni administrative fara impact in solutionarea urgentelor Capitalei. Mai mult de 1/3, peste 1,6 mld de lei, din bugetul Capitalei il cheltuiti pe ajutoare si stimulente sociale, biserici si subventii.Dupa 500 zile in administrarea Gabrielei Firea, despre Bucuresti se poate spune un singur lucru : "saracul oras bogat". Bogat pentru ca dispune de fondurile pentru proiectele de care are nevoie, dar saracit prin miserupismul si habarnismul administratiei pe care o conduceti."