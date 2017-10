Tariceanu: Mi se pare oportun sa prelungim masura privind suspendarea angajarilor la stat si in 2018

"Aceasta masura este decisa, ea este in momentul de fata in vigoare si mi se pare oportun sa o prelungim inclusiv pentru anul viitor. De ce ? In opinia noastra, a celor de la ALDE, dar nu numai, si colegii de la PSD impartasesc acest punct de vedere, cheltuielile generale de functionare ale statului trebuie sa fie mentinute la nivelul actual, cel mult, chiar vom incerca sa facem anumite economii, ele nu vor trebui sa creasca, in niciun caz. Sumele pe care le avem la buget trebuie sa acopere o serie de alte nevoi esentiale", a declarat Calin Popescu Tariceanu, intrebat de presa despre masura suspendarii angajarilor la stat pentru a se reusi pastrarea tintei de deficit.Presedintele Senatului a adaugat ca este nevoie de alocare de "sume cat mai mari pentru investitii"."Si acesta este un punct de vedere pe care-l vom sustine in alcatuirea bugetului pentru anul viitor si cu un element suplimentar si particular vreau ca Romania sa aloce din ce in ce mai multe sume sau mai mari sume pentru cercetare. In programul de guvernare avem o prevedere care se refera la cresterea anuala cu 30% a fondurilor alocate pentru cercetare si eu vreau ca Romania sa aiba si aceasta componenta cat mai bine sustinuta a cercetarii pentru ca reprezinta viitorul pentru generatiile tinere. Nu trebuie sa facem greseala sa incercam sa parcurgem toate etapele dezvoltarii industriale, trebuie sa sarim anumite etape si sunt numeroase domenii", a declarat Tariceanu, aflat vineri la targul Indagra de la Romexpo.