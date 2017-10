Dragnea, iritat de intrebarile legate de cine ar trebui sa faca numirile de procurori-sefi: Ar trebui ca Iohannis sa numeasca pe toata lumea in Romania

'Eu cred ca presedintele Iohannis ar trebui sa numeasca pe toata lumea in Romania, pe toata lumea', a declarat Liviu Dragnea.Fiind intrebat despre afirmatiile deputatului independent Victor Ponta, potrivit carora Liviu Dragnea i-ar fi rugat pe procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si pe fostul prim adjunct al directorului SRI, generalul Florian Coldea, sa-l ajute cu dosarul penal, presedintele PSD a spus: 'Asta e cam veche, am mai spus si aseara'.'Va mai spun si dumneavoastra, eu am fost trimis in judecata de doamna Kovesi nici nu mai stiu cand, in ce luna, eu nu am intalnit acea doamna pana la trimiterea in judecata si nici ulterior. Deci, nu aveam sa ma rog de cineva neintalnindu-ma, iar daca despre domnul Coldea stie ca ar fi putut influenta astfel de dosare cred ca ar trebui sa mearga la Comisia SRI si sa spuna aceste lucruri, nu pe Facebook', a declarat Dragnea.'Mi-am aparat colegii din PSD si cand aveau, si cand nu aveau dreptate! Am cerut eu si am depus marturie in favoarea lui Liviu Dragnea in Dosarul Referendumului / am platit un pret scump in 2014 cand Iohannis a venit cu lista liderilor PSD 'penali' de care eu nu am vrut sa ma dezic! Poate asta a fost greseala mea? Un singur coleg din PSD l-am vazut cu ochii mei si l-am auzit cu urechile mele cand se ruga de Kovesi si Coldea sa il ajute cu dosarul penal - Liviu Dragnea! Si in timp ce se lupta pentru el insusi, sigur nu pomenea absolut nimic despre abuzurile contra altor colegi - niciodata! Ca asa e Liviu - doar el conteaza!', a scris Victor Ponta pe Facebook.