Un deputat PSD propune marirea limitei de viteza pe drumurile nationale si europene in localitati

Proiectul, care modifica Ordonanta de Urgenta nr. 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, prevede ca limita maxima a vitezei de circulatie pe drumurile nationale si europene, in interiorul localitatilor, sa fie marita de la 50 km/h la 60 km/h, pentru toate categoriile de autovehicule, cu exceptia oraselor si municipiilor, unde limita de viteza de 50 km/h va fi modificata doar cu avizul politiei rutiere.Cu acordul administratorului de drum, acolo unde este posibil, viteza poate fi crescuta pana la 80 de km/h, dar doar pentru autovehiculele din categoria A si B."Scopul acestei reglementari vizeaza in primul rand fluidizarea traficului si vine in sprijinul transportatorilor si investitorilor, care astfel vor reduce semnificativ timpul de transport al marfurilor. Pentru ceilalti participanti la trafic, persoane fizice, aceasta masura va diminua in mod considerabil timpul petrecut la volan, avand ca efect reducerea oboselii si o probabilitate mult mai mica de producere a unor evenimente in trafic", afirma Weber, citat in comunicatul de presa.Proiectul va intra mai intai in dezbaterea Senatului, Camera Deputatilor fiind for decizional.