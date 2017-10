Miere gratuita pentru copiii din gradinite si scoli primare - proiect de lege al PSD

Ce prevede concret proiectul:"Se acorda gratuit pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si confesionale cu program normal de 4 ore, precum si pentru elevii din invatamantul primar de stat si privat miere poliflora, in limita unei cantitati de 350 grame miere lunar.Mierea poliflora destinata consumului pentru elevii din invatamantul primar de stat si privat va fi ambalata in borcane de 250 ml, cu capac de culoare verde si va proveni exclusiv din stupinele autorizate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.Resursele financiare necesare implementarii prezentei legi se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii. Pentru anul 2017 se stabileste un plafon de 16,8 milioane lei. Sumele alocate ramase necheltuite se reporteaza pentru anul urmator celui pentru care s-a facut repartizarea."In expunerea de motive se precizeaza ca este vorba de o cantitate in limita a 60 grame/copil/saptamana.Initiatorii amintesc ca legea pe care prezentul proiect o modifica a fost suspendata in 2015 prin mai multe ordonante, motivul fiind lipsa finantarii."Actul normativ este imperios necesar pentru a se asigura un aport nutritional si caloric copiilor care sa conduca la asigurarea unei vieti sanatoase a acestora si o dezvoltare echilibrata" se arata in expunerea de motive.Initiatorii au cerut procedura de urgenta pentru acest proiect care va urma sa intre in dezbaterea Senatului ca prima camera sesizata.