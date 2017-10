Ponta: Domnul Dragnea a participat la multe intalniri formale si informale si cu doamna Kovesi si cu domnul Coldea. / Dragnea: N-am intalnit acea doamna nici inainte sa ma trimita in judecata, nici ulterior

"Domnul Dragnea a participat la multe intalniri formale si informale si cu doamna Kovesi si cu domnul Coldea. Acum mai recent, cand merge la Antena 3 e luptator, dupa care probabil ca-i suna 'Ma iertati c-am zis de voi, nu mai zic'. (...) Eu cred, in continuare, ca dosarul Referendumul este un dosar politic, deci nu ma orbeste lupta mea cu domnul Dragnea ca sa spun ca era ceva serios, acolo chiar cred ca era nevinovat. (...) Cel mai apropiat om de sistem din PSD a fost intotdeauna Liviu Dragnea. Si cel mai protejat. Cerea sprijin ca sa fie achitat. Tineti minte cand a zis Tariceanu ca s-o schimbe pe Kovesi, Dragnea a zis sa n-o schimbe. De ce credeti c-a zis? Ca-i era frica", a afirmat Victor Ponta, citat de Agerpres.Fostul premier sustine si ca "PSD nu-l va ataca pe Klaus Iohannis" si nu-i va crea probleme la alegerile prezidentiale din 2019: "PSD nu-l va ataca pe Klaus Iohannis, nici nu-i va crea nicio problema in 2019 pentru ca Dragnea spera ca, in felul asta, va fi ajutat cu dosarele. Eu cred ca nu, dar ma rog, e speranta lui. Nu vedeti ca se ocupa de injurarea mea si a altora, nu se lupta cu domnul Iohannis, nu se lupta cu nimeni altcineva. Dincolo de politica, guvernarea merge prost si va merge prost cat timp, in loc sa o conduca primul ministru, o conduce Dragnea de la partid. Nu poate sa mearga bine o guvernare in care primul ministru nu-si numeste oameni, nu are autoritate, nu-si face programul, e totdeauna altcineva care decide. Si asta ne va costa pe toti."Ponta a adaugat ca il deranjeaza faptul ca Dragnea "arunca cu noroi in diversi oameni": "Ma deranjeaza un lucru: nu-mi place faptul ca domnul Dragnea, de cate ori il supara cineva din PSD, incepe sa arunce, prin diversi oameni, cu noroi. Tineti minte, Grindeanu, acum trei luni era securist, omul sistemului, manipulat, acum inteleg ca e bun, ca o sa-l votam, eu il votez. (...) Nu-mi place sa arunce cu mizerii nici in mine, nici in ceilalti din PSD, in conditiile in care el e cu musca cea mai mare pe caciula."Liviu Dragnea a fost trimis in judecata de DNA si condamnat definitiv in dosarul Referendumul si este judecat in prezent, alaturi de fosta sa sotie, Bombonica Prodana, in dosarul privind angajarile fictive ale unor membri PSD la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, dosar instrumentat tot de DNA.