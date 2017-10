PMP cere comisie parlamentara de ancheta privind tragedia de la Colectiv

"In memoria victimelor de la Colectiv si in semn de respect pentru familiile acestora si pentru supravietuitori, avem datoria sa restabilim adevarul cu privire la evenimentele care au avut loc la 30 octombrie 2015. In acelasi timp, trebuie sa facem tot ce e omeneste posibil astfel incat asemenea nenorociri nu se mai intample", a declarat deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al Partidului Miscarea Populara."Nu inteleg cum e posibil ca actualul ministru al Sanatatii, Florian Bodog, sa nege existenta unui raport care contine informatii privind interventia autoritatilor sanitare in cazul Colectiv, cand fostul ministru spune clar ca exista un asemenea raport elaborat la inceputul anului 2017, care a fost inregistrat la cabinetul ministrului. Daca Bodog nu a gasit un document pe aceasta tema, trebuia sa ceara sa fie elaborat. Dezinteresul autoritatilor fata de cauzele si consecintele tragediei de la Colectiv denota ori prostia, ori complicitatea politicienilor responsabili de sanatatea si securitatea romanilor", a mai spus Tomac.Tomac sustine ca in lipsa unui document oficial care sa evaluze cauzele si consecintele tragediei de la Colectiv, autoritatile nu au schimbat regulile jocului in domeniu, astfel incat tragedia ar putea sa fie reeditata in orice moment. "Dreptate pentru victimele si supravietuitorii de la Colectiv nu exista nici in sistemul sanitar, nici in justitie. Mi-as fi dorit ca, dupa doi ani de zile, sa stim totusi cine s-a facut vinovat de acest accident teribil si sa aflam ce masuri s-au luat deja pentru protejarea, in asemenea situatii, a tinerilor care sunt indreptatiti sa asculte muzica impreuna cu prietenii intr-un club, privind cu optimism la ziua de maine", a mai afirmat presedintele executiv al PMP.Solicitarea PMP vine dupa ce un raport atribuit Ministerului Sanatatii si intrat in posesia Digi 24 arata nereguli grave in modul in care autoritatile au gestionat situatia imediat dupa incendiul din Colectiv: transferul ranitilor in strainatate a fost refuzat, acest lucru fiind posibil doar la presiunea publicului, iar infectiile nosocomiale ale pacientilor nu apar in fisele medicale de la spitalele din Romania, fiind descoperite de medicii din strainatate. Acestea sunt doar doua dintre nereguli, potrivit documentului despre care Digi 24 sustine ca a fost intocmit de Ministerul Sanatatii la inceputul anului 2017. In timp ce Ministerul Sanatatii sustine ca raportul nu exista, fostul ministru Vlad Voiculescu a declarat, pentru Hotnews.ro, ca raportul exista: "Este raportul cu nr 9/3.01.2017 depus la registratura cabinetului MS si ulterior remis Directiei Asistenta Medicala MS. Si nu pot sa cred ca domnul Bodog, secretarii de stat si consilierii dansului nu stiu despre acesta."