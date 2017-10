Liviu Dragnea anunta ca proiectul de buget pentru 2018 ar putea fi prezentat Parlamentului pana la 31 octombrie

"Bugetul e posibil sa fie prezentat in Parlament pana pe 31 octombrie. I-am spus premierului ca si daca este o intarziere de cateva zile nu-i bai, pentru ca bugetul este foarte important", a spus Dragnea, citat de News.ro.El a sustinut ca bugetul pe anul viitor va fi realizat pe proiecte de dezvoltare: "Pentru prima data, vrem sa il facem asa cum ne-am angajat in campania electorala, si anume un buget realizat pe proiecte de dezvoltare. Este un buget construit din doua parti. O parte o reprezinta bugetul de functionare, adica un necesar pentru functionarea statului roman, care inseamna pensii, salarii, cheltuieli de functionare la fiecare institutie publica, iar cealalta componenta este cea de dezvoltare. Ministrii sunt fortati, sunt rugati sa vina cu partea de functionare, dupa care se discuta fiecare proiect in parte, se pune grila programului de guvernare si ceea ce trece de aceasta grila este finantat."Liviu Dragnea a tinut sa sublinieze ca nu el este cel care ia toate deciziile in privinta guvernarii, dar premierul se consulta cu el in privinta deciziilor majore pe politicile din programul de guvernare si ca au lucrat impreuna la proiectul de buget.Dragnea a fost intrebat si despre informatiile aparute in ultimele zile in spatiul public privind inlocuirea ministrilor Ionut Misa si Lia Olguta Vasilescu, el sustinand ca nu se pune problema schimbarii celor doi: ""Nu este adevarat. Incercam sa vedem de unde apare informatia, cine are interes sa apara stirea asta falsa. Toate ministerele, toti ministrii lucreaza intens sa prezinte in fata Guvernului proiectul de buget."