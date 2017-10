Victor Ponta: Pe un singur coleg din PSD l-am vazut cu ochii mei si l-am auzit cu urechile mele cand se ruga de Kovesi si Coldea sa il ajute cu dosarul penal - Liviu Dragnea

Eu am decis sa spun ceea ce gandesc cei mai multi membri si votanti ai PSD - ca Liviu Dragnea si "Cartelul de la Teldrum" au confiscat Partidul si il folosesc doar pentru puterea personala, pentru bani si protectie in fata legii / ca a abandonat toate promisiunile din Programul de Campanie si distruge economic si social Romania / ca Grindeanu, Tudose, Tutuianu , Teodorovici si oricine indeazneste sa nu execute orbeste ordinele "Cartelului" devine imediat securist, tradator, carpa - fiind tarat in mocirla lui Dragnea!Eu am decis sa ies din acesta "Mocirla" , sa spun adevarul si sa ofer o alternativa pentru toti cei dezamagiti si umiliti de Dragnea!Pentru ca nu are nici curaj nici argumente sa imi raspunda Liviu Dragnea isi trimite bufonii peremisti si slugile platite de el din presa sa sa plimbe din televiziune in televiziune si sa incerce sa ma traga inapoi in mocirla vehiculand minciunile oribile ca eu le faceam dosare penale colegilor din PSD!!!Adevarul este usor de aflat pentru oricine nu este platit de Dragnea sa fie prost- socrul meu a fost cercetat pe nedrept din 2014, cumnatul meu arestat, mama si sora mea perchezitionate, sotia anchetat, eu mi-am pierdut functia de Presedinte al PSD si Premier si merg lunar la ICCJ fiind haituit de Uncheselu si Portocala!!!Asa ca nu trebuie sa explic nimanui ca nu am facut niciodata cuiva dosare - trebuie doar sa le explic celor din familia mea de ce au avut de suferit pe nedrept - la fel ca multi alti oameni din PSD sau din viata publica!Mi-am aparat colegii din PSD si cand aveau si cand nu aveau dreptate! Am cerut eu si am depus marturie in favoarea lui Liviu Dragnea in Dosarul Referendumului / am platit un pret scump in 2014 cand Iohannis a venit cu lista liderilor PSD "penali" de care eu nu am vrut sa ma dezic! Poate asta a fost greseala mea ?!?Un singur coleg din PSD l-am vazut cu ochii mei si l-am auzit cu urechile mele cand se ruga de Kovesi si Coldea sa il ajute cu dosarul penal - Liviu Dragnea!!! Si in timp ce se lupta pentru el insusi sigur nu pomenea absolut nimic despre abuzurile contra altor colegi - niciodata! Ca asa e Liviu - doar el conteaza!Nu vreau sa vorbesc despre aceste lucruri pentru ca imi pare rau de toti cei care ne-au votat si au alte asteptari de la noi - si nu vreau sa ma bag inapoi in "Mocirla" cu Dragnea !Dar Liviu - daca insisti hai sa avem o confruntare la Dana Grecu la Antena 3 ca sa le dau detalii, nu vrei?