Ministerul Justitiei vrea proiect separat pentru abuzul in serviciu si neglijenta in serviciu, dar inca nu se pronunta privind un posibil prag material

"Ministerul Justitiei intentioneaza ca aceste doua infractiuni - abuzul in serviciu si neglijenta in serviciu - sa faca obiectul unui act normativ separat. Asa se explica faptul ca ministerul nu a formulat un punct de vedere", a afirmat Mot in cadrul dezbaterilor comisiei speciale pentru punerea in acord a codurilor penal si de procedura penala cu deciziile de neconstitutionalitate ale CCR.Presedintele comisiei, deputatul PSD Florin Iordache, a dat de inteles insa ca proiectul se va face fara a astepta punctul de vedere al ministerului Justitiei.Steluta Cataniciu (ALDE) afirma ca o "mira" faptul ca ministerul Justitiei nu a venit pana acum cu un proiect in acest sens.Nici in dezbaterea de miercuri nu s-a luat nicio decizie, urmand ca discutiile sa se continue saptamana viitoare.Pe 10 octombrie, ministrul Tudorel Toader declara: "Cu privire la abuzul din legislatia nationala, luam in considerare cele doua decizii ale Curtii. In repetate randuri am spus, cautam pragul rezonabil pentru a face delimitarea dintre aceste raspunderi, delimitarea raspunderii contraventionale de raspunderea penala. Intre timp a fost adoptata o directiva care vorbeste de un prag minim de 10.000 mii de euro, iar daca fapta depaseste 100.000 de euro atunci fapta are o forma agravata", a adaugat ministrul, care se referea insa la fraudele cu fonduri europene, nu la abuz in serviciu, potrivit Digi24.In documentul de lucru de la comisia speciala parlamentara se regasesc mai multe propuneri pentru reformularea art. 297 din Codul Penal privind infractiunea de abuz in serviciu. Singurele partide care au facut propuneri concrete sunt UDMR, USR si PMP. UDMR a propus un prag material de 100.000 lei, in timp ce USR a venit cu doua variante, una dintre acestea cu un prag de 1000 lei.Art. 297: Abuzul in serviciu(1) Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, cu intentie nu indeplineste un act prevazut de dispozitiile exprese dintr-o lege, sau il indeplineste prin incalcarea unor dispozitii exprese dintr-o lege si prin aceasta cauzeaza o paguba materiala mai mare de 100.000 lei, ori o vatamare grava, certa si efectiva a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.(2) Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, cu intentie ingradeste exercitarea unui drept al unei persoane ori creeaza pentru aceasta o situatie de inferioritate pe temei de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, orientare sexuala, apartenenta politica, avere, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda.(3) Dispozitiile aliniatelor (1) si (2) nu se aplica in cazul emiterii, aprobarii, sau adoptarii actelor normative.(1) Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act sau il indeplineste prin incalcarea unei legi, a unei ordonante sau ordonante de urgenta a Guvernului si prin aceasta cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica."Ca varianta subsidiara, propunem"Art. 297 (1) Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act sau il indeplineste prin incalcarea unei legi, a unei ordonante sau ordonante de urgenta a Guvernului si prin aceasta cauzeaza o paguba materiala mai mare de 1.000 de lei ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica."Art. 297: Propunem ca textul sa aiba urmatorul cuprins:(1)Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, cu intentie nu indeplineste un act prevazut de dispozitiile exprese dintr-o lege, ordonanta de Guvern sau ordonanta de urgenta a Guvernului sau il indeplineste prin incalcarea unor dispozitii exprese dintr-o lege, ordonanta de Guvern sau ordonanta de urgenta a Guvernului si prin aceasta cauzeaza o vatamare efectiva a drepturilor fundamentale sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseste cu inchisoarea 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.Dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat (1^1) cu urmatorul cuprins:(1^1) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, cu intentie nu indeplineste un act prevazut de dispozitiile exprese dintr-o lege, ordonanta de Guvern sau ordonanta de urgenta a Guvernului sau il indeplineste prin incalcarea unor dispozitii exprese dintr-o lege, ordonanta de Guvern sau ordonanta de urgenta a Guvernului si prin aceasta cauzeaza o paguba insemnata si efectiva punand in pericol grav desfasurarea activitatii unei autoritati publice, institutii publice, ori unei regii autonome, societati comerciale ori altei persoanei juridice sau fizice.Cei care au mai facut propuneri in sensul introducerii unui prag sunt Uniunea Nationala a Barourilor - 100.000 lei, procurorul Constantin Sima - 200.000 lei, cel mai inalt prag si Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania - "paguba echivalenta cu minim 10 salarii minime pe economie".Amintim ca deputatul PSD Florin Iordache, fost ministru al Justitiei, care conduce aceasta comisie, este autorul OUG 13 care stabilea un prag de 200 de mii de lei peste care abuzul in serviciu este considerat infractiune. In luna iunie, tot Iordache afirma: "Marimea acestui prag, din punctul meu de vedere, trebuie sa fie minim 200 de mii. Se poate mentine pragul de 200.000 de lei sau se poate mari, chiar 400.000".Sunt invocate decizia CCR nr. 405/2016 si decizia CCR nr. 392/06.06.2017