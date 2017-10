Claudiu Manda, dupa audierea lui Ovidiu Putura: Ne-a explicat cum e cu repartizarea "aleatorie" a dosarelor catre un anumit complet, cum e cu "metoda coperta"

"Domnul Putura ne-a explicat cum este cu repartizarea aleatorie, daca coroboram cu cazul dosarelor din justitie, cum se face prin calculator si ne-a explicat destul de clar cum poate ca grefierul sa distribuie anumite dosare catre un anumit complet de judecata. Ne-a explicat cum se poate merge cel putin pentru cazurile de arest preventiv, cunoscandu-se care sunt completele pregatit si in sensul acesta se poate ajunge excat in ziua de pentru a ajunge la un anumit complet (...) Ne-a explicat si cum este metoda coperta, am pus o serie de intrebari am reusit pana la urma sa intelegem la ce se referea cand spunea despre metoda coperta si cum se poate ca aceasta distributie aleatorie a dosarelor catre anumit complete de judecata sa ajunga exact acolo unde se doreste", a relatat Manda din audierea lui Putura.Presedintele comisiei de control al SRI a spus ca Ovidiu Putura a prezentat comisiei si o lista cu judecatori de la Inalta Curte despre care considera ca "au relatii apropiate cu sistemul"."Ne-a spus ca stie despre cazul domnului Adrian Severin caruia i s-ar fi adus la cunostinta o nota operativa cu mult inainte de a se deschide un dosar cu scopul ca acel dosar si acele acuzatii n-ar fi avut un efect juridic, ci doar un efect media, lucru care, spune domnia sa ca stie de la domnul Severin, ca s-ar fi si intamplat si ca acest dosar s-ar fi clasat acum o perioada destul de scurta de timp", a mai spus Manda."A spus ca a luat cunostinta si de o speta asemannatoare, a domnului Nicusor Constantinescu, in care spune ca exista o intervenie in cadrul audierii domniei sale la instanta in care ar fi venit un ofiter SRI si ar fi vorbit cu judecatorul in ziua judecatii, ramane sa probam daca maturia domnului Constantinescu este adevarata", a mai relatat el.Claudiu Manda a spus ca miercuri, de la 11:30, va fi audiat la comisie Ion Dedu, fost colonel SRI, iar de la ora 14:00, fostul sef al SPP, Dumitru Iliescu.De asemenea, saptamana viitoare vor fi audiati la comisia SRI patronul Evenimentului Zilei, Dan Andronic - miercuri la ora 10:00 -, fostul patron al Pro Tv, Adrian Sarbu - miercuri la ora 14:00 - si fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu - joi la ora 11:00.