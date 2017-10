Comisia de administratie din Senat, vot in favoarea alegerii primarilor in doua tururi / Reprezentantul ALDE a votat alaturi de PNL

Votul a fost de cinci la patru, iar Mihai Ruse (ALDE) a votat alaturi de PNL si USR.Initiativa va merge si la Comisia juridica, iar apoi din nou in plenul Senatului.Plenul Senatului a prelungit cu 15 zile luni, la solicitarea PNL, termenul de dezbatere pentru legea privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, initiativa fiind retrimisa la comisiile de resort cu termen pentru raport de doua saptamani.Solicitarea de prelungire a termenului de dezbatere a legii privind alegerea primarilor in doua tururi a fost formulata de senatorii liberali in conditiile in care marti, 24 octombrie, se implinea termenul de adoptare tacita.Propunerea legislativa privind modificarea si completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali a fost inregistrata in martie la Senat in calitate de prima camera sesizata.Proiectul prevede ca este declarat primar candidatul care a intrunit majoritatea voturilor valabil exprimate. Daca niciunul dintre candidati nu a obtinut majoritatea voturilor valabil exprimate, se organizeaza un al doilea tur de scrutin.Un al doilea tur de scrutin se organizeaza si in caz de balotaj intre mai multi candidati la functia de primar.La al doilea tur de scrutin, participa numai candidatii clasati pe primele doua locuri, respectiv candidatii aflati in situatia de balotaj.Al doilea tur de scrutin are loc in doua saptamani de la primul tur de scrutin. In al doilea tur, este declarat castigator candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi valabil exprimate.