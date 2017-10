Legea prin care jandarmii ar putea deveni organe de cercetare judiciara, avizata favorabil la comisia de aparare. Raetchi: "Fac un apel catre societatea civila sa ia pozitie pentru blocarea acestui proiect care va afecta grav libertatea de exprimare"

In comisie, raportul de admitere a trecut cu 12 voturi "pentru" si 6 "impotriva". Proiectul trebuie sa primeasca raport si de la comisie juridica, apoi va merge la vot in plenul Camerei Deputatilor, Senatul fiind camera decizionala."PSD lupta de dimineata pana seara impotriva statului politienesc - mai putin cand isi poate face el unul cu mana ministrului Carmen Dan. Foarte, foarte grav ce face acum partidul lui Dragnea in Comisia de Aparare. In ciuda avizului negativ al propriului Guvern (!), in ciuda avizului negativ unanim (!) al Comisiei pentru Administratie Publica, in ciuda opozitiei Ministerului Justitiei, oamenii ministrului Carmen Dan forteaza proiectul de lege prin care Jandarmeria devine organ de cercetare judiciara, desi este evident neconstitutional ca un organism militar sa cerceteze civili (pentru ca ii va cerceta pe principiul: "A zis doamna ministru sa-i umflam!". Fac un apel catre societatea civila, catre specialistii in drept, catre orice cetatean care crede in valorile europene sa ia pozitie pentru blocarea acestui proiect care va afecta grav, pe termen lung, libertatea de exprimare din Romania," scrie Raetchi.In proiectul initiat de Salan - fost sef al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Hunedoara, general de brigada - se prevede caIn expunerea de motive se argumenteaza ca, potrivit legislatiei actuale, jandarmul nu poate stabili identitatea persoanelor si nu poate invita persoane suspecte la sediul unitatilor Jandarmeriei.Legea nu detaliaza insa ce inseamna sintagma "alte valori sociale". In cazul nerespectarii dispozitiilor date de jandarm, acesta este indeptatit sa foloseasca forta, potrivit sursei citate.In plus, jandarmii vor avea dreptul de a face perchezitii corporale sau ale vehiculelorInitiativa introduce dreptul jandarmilor de a purta si folosi arme cu tranchilizante, arme cu glont de cauciuc, dispozitive cu ultrasunete sau substante iritante.In expunerea de motive se argumenteaza ca jandarmii, in special cei din structurile montane, "intra in contact cu animale salbatice aflate in habitatul respectiv", dar si situatii in care sunt gasite animale prinse in capcane si care nu pot fi tranchilizate pentru a fi eliberate sau duse la medicul veterinar.De asemenea, Ministerul de Interne va avea posibilitatea de a desemna jandarmi care au calitatea de organe de cercetare ale politiei judiciare.Initiatorul argumenteaza ca Jandarmeria poate pune la dispozitia parchetelor circa 300 de oameni - "absolventi de invatamant superior" - pentru a lucra sub directa coordonare a procurorilor.Initiativa legislativa are sustinerea a 124 de parlamentari, cvasi-majoritate de la PSD, insa a fost semnat si de cativa senatori PNL: Caracota Iancu, Danaila Leon, Harau Eleonora-Carmen, Pauliuc Nicoleta, Peres Alexandru