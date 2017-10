Cum isi face PSD campanie electorala la Deva pentru functia de primar

Candidatul PSD, Petru Marginean: “Eu sunt in campanie electorala la primaria Deva. Nu comentez declaratiile presedintelui Dragnea. Nu comentez nici o reactie a presei. Oamenii cu care ma intalnesc se bucura ca pensiile au crescut, se simt si ca vor creste. Atat. Altceva...”

Mai multi cititori au semnalat faptul ca in ultimele doua saptamani, alegatorii din Deva au primit in cutiile postale materiale electorale in care PSD se lauda cu masurile adoptate in beneficiul pensionarilor. Acestora li se aminteste ca Guvernul a alocat la rectificarea bugetara din acest an (operata la jumatatea lunii septembrie) 795 de milioane la Ministerul Muncii pentru plata pensiilor majorate si alte drepturi sociale.“Majorarea cu circa 15% a punctului de pensie din acest an este inca prea putin fata de cat ar merita parintii si bunicii nostri. Si de aceea aceste majorari trebuie sa continue treptat, si in anii urmatori, pana cand vom ajunge la acel prag de 45% din valoarea salariului mediu pe economie”, se arata in scrisoarea electorala trimisa de PSD pensionarilor din Deva.In scrisoare nu se spune insa nimic despre faptul ca o alta promisiune majora a PSD, si anume faptul ca legea pensiilor va fi modificata “cel tarziu in octombrie 2017” nu va mai fi onorata.Liviu Dranea a anuntat saptamana trecuta amanarea legii, spunand ca noua lege pensiilor nu este prinsa in bugetul pentru 2018 deoarece nu a fost inca adoptata. "Nu, din moment ce nu-i adoptata. Ca sa vii cu un proiect de lege a bugetului de stat, nu poti sa vii decat pe legi adoptate, nu poti sa prezumi ca in anul urmator sau peste o luna va fi adoptata o lege. Am si discutat despre asta, ca legea pensiilor nu este obligatoriu sa-si produca efectele financiare in 2018. In schimb, toate cresterile de care am vorbit in programul de guvernare sunt prinse in legea bugetului", a precizat Dragnea.Practic, PSD s-a grabit sa promita o lege a pensiilor inainte sa calculeze impactul bugetar. Noua lege a pensiilor ar fi avut un impact bugetar semnficativ, în condițiile în care și astăzi sistemul nu este sustenabil și merge pe deficit, a explicat la RFI, Ionuț Dumtru, președintele Consiliului Fiscal.Trebuie precizat ca subiectul amanarii Legii pensiilor este acum ignorat de o mare parte a presei, desi promisiunile reprezentantilor PSD legate de proiect au fost amplu prezentate in ultima perioada. Detalii aici: Promisiuni neonorate: Cum a abandonat brusc PSD Legea pensiilor, dupa ce a dat asigurari in numeroase randuri ca este finalizata Ce spune candidatul PSD la primaria Devei, Petru Marginean?De unde sunteti dvs?Eu sunt in campanie electorala la primaria Deva. Nu comentez declaratiile presedintelui Dragnea. Nu comentez nici o reactie a presei. Oamenii cu care ma intalnesc se bucura ca pensiile au crescut, se simt si ca vor creste. Atat. Altceva...Nu am simtit acest lucru. Pe oamenii intr-adevar ii intereseaza bunastarea, cresterea pensiilor si a salariilor. Daca se prinde in bugetul de anul viitor si nu s-a putut prinde in bugetul acesta, oamenii inteleg si se bucura ca va fi anul viitor.Exista comunicatori la guvern, la parlament. Nu eu trebuie sa le explic.Nu sunt in campanie electorala pentru parlamentul Romaniei, sunt pentru administratia locala. Oamenii se confrunta cu multe alte probleme locale. Nu ca ar fi de neglijat pensiile. Oameni iinteleg ca se vor mari pensiile si se bucura pentru acest lucru. S-ar fi bucurat sa se mareasca anul asta, dar nu e nici o problema. Daca exista certitudinea ca incepe anul viitor, e bine si asa.Bine, bine. Va multumesc.Eu sunt cu Ministrul Tranporturilor. Imi cer scuze. Va multumesc! La revedere.Potrivit ziarului Adevarul, Deva este singurul municipiu în care avea loc alegeri locale parţiale în 5 noiembrie, pentru funcţia de primar. Din 24 aprilie 2017, când fostul primar Mircia Muntean a fost trimis în închisoare pentru a ispăşi o pedeapsă de şase ani, după condamnările pentru abuz în serviciu şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, funcţia de primar al Devei este ocupată de primarul interimar Ovidiu Moş (PSD).candidatul PSD este Petru Mărginean. Acesta a fost desemnat la sfarsitul lunii septembrie, după 24 de ore în care candidatul anunțat al PSD a fost Ovidiu Moș, actualul primar interimar. Cele două propuneri au fost supuse votului, iar majoritatea covârșitoare (56 din 72) l-a votat pe Petru Mărginean.Florin Oancea și-a asigurat postura de candidat al PNL. Oancea a fost viceprimar al Devei și a candidat la primărie în 2012 (ca indepenedent) și în 2016 (din partea ALDE).Din partea ALDE, va candida Ioan Ovidiu Popa, fost consilier județean PNL, fost președinte al PNL Șoimuș și fost director în cadrul Consiliului Județean Hunedoara. (Vezi aici integral lista candidatilor)