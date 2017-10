Ponta, despre numirea lui Grindeanu la ANCOM: "Sunt singurul care poate sa il voteze fara sa ma buseasca rasul sau plansul/ Ma bucur numai inchipuindu-mi fata lui Dragnea cand il va vota pe Grindeanu"

"Suntem ca in Caragiale. Abia astept sa-l votez pe Sorin Grindeanu la ANCOM. Eu sunt singurul care pot sa-l votez fara sa ma buseasca rasul sau plansul. Ce e asta: Jos Grindeanu? Sus Grindeanu. A zis Dragnea acu trei luni fostilor mei colegi de la PSD sa-l dea jos ca e securist, ca e vandut sistemului, ca a trdadat. Acum ce o sa le spuna? Caragiale e depasit de Dragnea. Vine Dragnea si spune: domnilor, stimati colegi, mi-am batut joc de voi, v-am mintit, de fapt nu era securist, nu era vandut sistemului, e un om bun - si chiar e un om bun Grindeanu dupa parerea mea.Grindeanu a fost in domeniu, a fost un ministru bun, i se potriveste functia ma bucur ca a facut Tudose aceasta propunere, ma bucur numai inchipuindu-mi fata lui Dragnea cand il va vota maine pe Grindeanu.E o situatie de un ridicol absolut in care PSD si Parlamentul sunt puse, dupa ce acum 3 luni ai dat jos pe cineva, acum il numesti, toata lumea o sa spuna ca nu suntem in Caragiale, ci pur pi simplu ne batem joc aici", a declarat Ponta, la Parlament.Sorin Grindeanu urmeaza sa fie audiat in comisiile parlamentare de specialitate in vederea numirii sale in fruntea ANCOM.