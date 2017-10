Senatul a adoptat Legea pentru combaterea ambroziei

Propunerea legislativa, careia i-au fost aduse o serie de amendamente si care a primit raport favorabil din partea Comisiei pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala si a Comisiei pentru mediu, a fost adoptata in unanimitate de catre senatori. De asemenea, reprezentantii Ministerului Sanatatii si-au exprimat sustinerea pentru aceasta initiativa.Senatul este prima camera sesizata, urmand sa ajunga si la Camera Deputatilor.Potrivit propunerii, proprietarii sau detinatorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, ai cailor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de irigatii si bazinelor piscicole vor avea obligatia sa desfasoare lucrari de prevenire, combatere si distrugere a ambroziei. Prin urmare, proprietarii sau detinatorii de terenuri vor executa periodic lucrari de intretinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare si alte lucrari specifice. De asemenea, beneficiarii lucrarilor de constructii vor avea obligatia ca pe terenurile afectate de lucrari sa ia masurile necesare pentru evitarea instalarii sau raspandirii ambroziei.In vederea stabilirii solutiilor corespunzatoare pentru combaterea ambroziei, Ministerul Mediului, impreuna cu Ministerul Sanatatii si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, va desfasura anual campanii de informare si constientizare impreuna cu partenerii locali, stabilind masurile ce se impun pentru limitarea ariei de extindere a acestei specii invazive.Nerespectarea acestor prevederi de catre proprietarul sau detinatorul de teren, precum si de catre administratorii drumurilor publice, cailor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de irigatii si bazinelor piscicole constituie contraventie si se sanctioneaza cu avertisment.Constituie contraventie si daca cei obligati nu se conformeaza prevederilor din avertisment. Amenzile vor fi cuprinse intre 750 - 5.000 de lei pentru persoanele fizice si 5.000 - 20.000 de lei pentru persoane juridice. Citeste aici proiectul si aici raportul cu amendamente

In expunerea de motive , initiatorii arata ca ambrozia este o specie invaziva, inclusa in lista oficiala a buruienilor de carantina, caracterul nociv al speciei fiind cauzat de afectiunile alergice pe care le provoaca in perioada infloririi.In perioada infloririi plantei (iulie - septembrie), conform datelor furnizate de cabinetele de alergologie, aproximativ 80% dintre cazurile care se adreseaza zilnic au patologie specifica determinata de polenul acestei plante, noteaza Agerpres.Simptomatologia este mai severa decat in cazul altor alergii si se manifesta prin lacrimare, oboseala, obstructia cailor aeriene superioare, trezire nocturna. Exista, de asemenea, posibilitatea evolutiei spre astm bronsic (la 25% din cazuri), reiese din acelasi document.