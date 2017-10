Cseke Attila: Proiectul de lege privind Ziua Minoritatilor Nationale nu poate substitui propunerea legislativa a UDMR referitoare la consacrarea zilei de 15 martie ca zi a comunitatii maghiare din Romania

"Propunerea legislativa pentru instituirea Zilei Minoritatilor Nationale din Romania a fost adoptata astazi cu unanimitate de voturi de plenul Senatului. Acest proiect legislativ nu este o noutate, avand in vedere ca, Guvernul Romaniei in anul 1998 a adoptat o hotarare care consacra ziua de 18 decembrie ca zi a minoritatilor nationale. Senatul a ridicat acum aceasta hotarare a Guvernului la rang de lege. Sunt multe minoritati nationale in Romania, unele dintre ele mici comunitati din punct de vedere numeric, despre care abia auzim. In aceste conditii este important sa avem un cadru legislativ care ofera posibilitatea de a ne indrepta atentia in fiecare an asupra culturii, asupra traditiilor acestor comunitati. Grupul UDMR din Senat sustine proiectul legislativ privind Ziua Minoritatilor Nationale, dar atragem atentia asupra faptului ca ziua de 18 decembrie si propunerea de lege privind aceasta zi nu pot substitui ziua unor minoritati, cum ar fi ziua aleasa de tatarii din Romania pentru a-si serba etnia sau ziua rromilor din Romania. Totodata, nu poate fi o scuza pentru respingerea propunerii legislative a UDMR privind consacrarea zilei de 15 martie ca zi a comunitatii maghiare din Romania", a declarat liderul grupului UDMR din Senat, Cseke Attila.El spune ca UDMR este deschisa la o dezbatere reala pe acest subiect si va sustine in continuare acest proiect legislativ al UDMR."Asa cum am subliniat in nenumarate randuri, UDMR este deschisa la dialog, la o dezbatere reala pe acest subiect si vom sustine, in continuare, acest proiect legislativ al Uniunii in Senat pentru ca nu cerem nimic iesit din comun sau in defavoarea majoritatii prin aceasta propunere. Propunem doar un lucru de care tatarii sau comunitatea rroma din Romania se bucura deja", adauga Cseke Attila.Plenul Senatului a adoptat luni cu unanimitate de voturi initiativa legislativa privind instituirea "Zilei Minoritatilor Nationale din Romania" ca sarbatoare nationala pe 18 decembrie. Potrivit initiativei legislative, inregistrata la Senat in luna iunie, "se instituie ziua de 18 decembrie Ziua Minoritatilor Nationale din Romania, ca zi de sarbatoare nationala".Actul normativ prevede ca "anual, cu prilejul sarbatoririi Zilei Minoritatilor Nationale din Romania, se organizeaza manifestari culturale dedicate acestei sarbatori".Initiativa a fost semnata de deputatii minoritatilor nationale, alta decat cea maghiara, care si-au motivat demersul prin faptul ca Adunarea Generala a ONU a adoptat, pe 18 decembrie 1992, Declaratia cu privire la drepturile persoanelor apartinand minoritatilor nationale, etnice, lingvistice si religioase.