Senatul a adoptat proiectul de lege privind munca la distanta, prin care angajatul va putea lucra de acasa

Legea prevede ca salariatul care isi desfasoara activitatea in conditiile descrise mai sus se numeste "telesalariat".Acest proiect a fost adoptat cu 93 voturi "pentru", un vot "impotriva" si 15 abtineri."Activitatea de telemunca se bazeaza pe acordul de vointa a partilor si se prevede in mod expres in contractul individual de munca odata cu incheierea acestuia pentru personalul nou angajat sau prin act aditional la contractul individual de munca existent", se mai arata in proiectul de lege adoptat de Senat.Actul normativ mai prevede ca refuzul salariatului de a consimti la prestarea activitatii in regim de telemunca nu poate constitui motiv de modificare unilaterala a contractului individual de munca si nu poate constitui motiv de sanctionare disciplinara a acestuia.Avand in vedere caracterul de flexibilitate a telemuncii, senatorii au prevazut ca, la solicitarea angajatorului si cu acordul in scris al telesalariatului cu norma intreaga, acesta din urma sa poata efectua munca suplimentara.Proiectul va merge la Camera Deputatilor, care este decizionala.