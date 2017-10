Senatul a adoptat Legea vaccinarii. Copiii nu vor fi primiti in gradinite si scoli fara vaccinurile obligatorii; parintii care nu isi vaccineaza copiii pot fi amendati cu pana la 10.000 lei

vaccinarile cuprinse in Calendarul National de Vaccinare pentru copii;

vaccinarile impuse de situatii epidemiologice care implica vaccinarea ca masura de interventie in vederea limitarii bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare;

vaccinarile pentru personalul medico-sanitar din unitatile sanitare publice si private;

vaccinarile pentru alt personal din unitatile publice si private care prin natura atributiilor sunt expuse suplimentar la boli infectioase sau pot reprezenta surse de infectie care ar putea pune in pericol sanatatea publica, stabilite prin hotarare de guvern.



Potrivit legii, parintii pot primi o amenda de la 5000 la 10.000 lei daca au fost consiliati de comisia judeteana de vaccinare sau a municipiului Bucuresti.Antigenele vaccinale obligatorii la intrarea in colectivitate a copiilor sunt cele impotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei B.Raspunderea privind prezentarea copilului la vaccinare revine parintilor, reprezentantului legal sau, dupa caz, persoanei care se ocupa de cresterea si ingrijirea unui copil in baza unei masuri de protectie speciala.In cazul vaccinarii obligatorii, consimtamantul pentru vaccinare se prezuma ca fiind dat, iar refuzul de vacccinare a copilului se face in scris.Potrivit legii, la data inscrierii intr-o colectivitate, institutia are obligatia de a solicita prezentarea unei adeverinte, emisa de catre medicul de familie care are in evidenta sa persoana respectiva, care sa ateste efectuarea, respectiv neefectuarea vaccinarilor obligatorii.Antigenele vaccinale obligatorii la intrarea in colectivitate a copiilor sunt cele impotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei B.Statul roman, prin Ministerul Sanatatii, CNAS si ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie, finanteaza si organizeaza activitatea de vaccinare in Romania.De asemenea, proiectul de lege prevede infiintarea si functionarea unui Grup Tehnic de Coordonare a Activitatilor de Vaccinare (GTCAV), comisie consultativa a Ministerului Sanatatii, cu rol in elaborarea Strategiei Nationale de Vaccinare si coordonarea activitatii de vaccinare la nivel national. Principala atributie a acestui GTCAV este de analizare a politicilor de sanatate nationale si internationale si recomandarea de politici nationale de imunizare optime.Totodata, in cadrul Directiilor de Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti se vor infiinta Comisiile judetene de vaccinare, respectiv a municipiului Bucuresti, ca structura fara personalitate juridica, in coordonarea GTCA, cu rol in supravegherea activitatii de vaccinare la nivel judetean, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti.Regulamentul de organizare si functionare a GTCAV, precum si a comisiilor judetene de vaccinare se aproba prin Ordin al ministrului sanatatii.De asemenea, prin prezentul proiect de lege sunt stabilite clar atributiile si responsabilitatile tuturor actorilor implicati in procesul de realizare a activitatilor de vaccinare, institutii publice si societate civila.Proiectul de lege creeaza cadrul legal necesar pentru interventia eficienta a autoritatilor in situatii epidemiologice speciale, prin reglementarea centrelor de vaccinare fixe sau mobile si prin constituirea de echipe de interventie speciale.De asemenea, actul normativ stabileste constituirea unui stoc de rezerva de vaccinuri si consumabilele, cel putin egal cu necesarul anual, cu termen de valabilitate minim 18 luni. Acest stoc va fi folosit in situatii epidemiologice speciale sau in cazul inregistrarii unor discontinuitati de aprovizionare la nivelul producatorilor de vaccinuri.(care nu modifica proiectul pe fond)Ministrul Sanatatii Florian Bodog, prezent in plen, a precizat ca este de acord cu deciziile luate in comisia de sanatate.Amendamentele care fusesera aduse in alte comisii nu au fost adoptate si de comisia de sanatate si nu se vor regasi in proiectul adoptat de Senat.Acestea erau:Propunerea unui senator USR, care prevedea ca persoanele care pot face dovada ca sunt imune la un anumit virus sa nu mai fie vaccinatePropunerea senatorului PNL Marius Nicoara potrivit careia cetatenii romani pot refuza vaccinarea profilactica sistematica din motive care tin de libertatea lor de gandire sau religioasa. Nicoara a propus si infiintarea unei comisii formata din specialisti care sa verifice siguranta vaccinurilor.Un alt amendament, propus de senatorul PSD Ovidiu Florin Ortan, a eliminat obligativitatea pentru personalul sanitar si farmaceutic de a "nu furniza informatii eronate, nedovedite stiintific, partinitoare legate de vaccinare si activitatea de vaccinare".La comisia de invatamant se adaugase un articol in lege: "Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia sa promoveze campaniile de vaccinare ale Ministerului Sanatatii."Urmeaza ca proiectul sa ajunga la Camera Deputatilor, care este decizionala.