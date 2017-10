Turcan: Solicitam urgentarea procedurilor de revocare din functie a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea/ Liberalii vor si modificarea Legii raspunderii ministeriale si a Constitutiei

"Liviu Dragnea afecteaza in mod grav imaginea Parlamentului. Foloseste Parlamentul Romaniei in interes personal si in interesul unei grupari din jurul sau prin blocarea anchetelor penale. Incalca grav inclusiv evaluarile internationale pe care Romania le are privind functionarea corecta si democratica a institutiilor statului" afirma Turcan.In prezent, revocarea din functie a presedintelui Camerei Deputatilor se poate face numai la propunerea liderului grupului parlamentar din care respectivul face parte, o modificare adusa la regulament de catre PSD."PNL nu poate sa accepte ca Parlamentul Romaniei sa fie folosit ca instrument politic, ca Liviu Dragnea sa isi consolideze sustinerea in PSD prin voturile pe care le acorda in Parlament diferitelor persoane care au ocupat functia de ministru si pentru care se solicita urmarirea penala", mai spune prim-vicepresedintele PNL.Turcan a anuntat ca va depune luni o initiativa de modificare a Legii Raspunderii Ministeriale astfel incat articolul referitor la imunitatea fostilor ministri sa fie schimbat."In felul acesta, Parlamentul nu mai poate fi folosit pe post de scut intr-un proces absolut firesc de anchetare a unor persoane, fosti ministri, suspectate de fapte de coruptie" continua ea.Turcan a mai anuntat ca liberalii vor cere infiintarea unei comisii pentru revizuirea Constitutiei, pe cel putin doua aspecte: cel privind interzicerea traseismului parlamentarilor si cel privind imunitatea fostilor ministri, anunta liderul deputatilor liberali."In momentul de fata exista 4 comisii care regleaza conturi interne in PSD, o comisie de centenar blocata de conducerea Camerei Deputatilor si Senatului si o comisie constituita intr-o sinecura pentru o persoana din PSD. O comisie de modificare a Constitutiei ar fi absolut fireasca. Pentru aceasta comisie PNL intentioneaza sa aiba in spate opinia cetatenilor. Sa vedem daca isi doresc ca parlamentarii sa nu mai poata trece de la un partid la altul fara sa isi piarda mandatul si de asemenea daca Parlamentul trebuie sa ofere scut, prin blocarea anchetelor penale, pentru fostii ministri suspectati de coruptie", sustine Turcan.