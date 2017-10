PNL ataca la Curtea Constitutionala hotararea privind obligativitatea persoanelor convocate de a participa la Comisia SRI. Orban: "Nu putem accepta ca orice cetatean al Romaniei sa fie la cheremul unui interlop gen Claudiu Manda"

Astra Film Festival 2017

Intra in articol pentru a citi principalele declaratii ale lui Hanka Kastelicova

Hanka Kastelicova, producator executiv HBO Europe, discuta in cadrul unui interviu despre implicarea HBO in productia de filme documentare si numarul mic de cinematografe din Romania: "De exemplu, filmul Lumea Vazuta de Ion B., regizat de Alexandru Nanau, a primit un premiu Emmy. Am continuat cu Alexandru si am produs filmul Toto si surorile lui, film care a fost nominalizat la Premiile Academiei Europene de Film, echivalentul Oscarului european".