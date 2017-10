Dragnea isi mai face un cabinet parlamentar, in Bucuresti

Dragnea a solicitat Biroului permanent al Camerei, "in temeiul" Statutului deputatilor si senatorilor, aprobarea pentru deschiderea unui birou parlamentar in municipiul Bucuresti."Aceasta solicitare s-a aprobat cum s-au mai aprobat si alte cereri in trecut. Deputatii care doresc sa isi faca cabinet parlamentar in orice alta locatie decat circumscriptia in care au fost alesi pot face o solicitare sa isi deschida un cabinet parlamentar intr-un alt judet. Nu este specificata adresa, in solicitare scrie doar municipiul Bucuresti", a declarat secretarul Camerei Deputatilor, Ioana Bran, potrivit Agerpres.