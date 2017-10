Mirel Palada cere Senatului un punct de vedere fata de "jignirile" pe care i le-a adus senatorul Mihai Gotiu, in urma incidentului violent de la B1 TV

"Senatorul Mihai Gotiu intelege sa ma insulte folosind in repetate randuri cuvinte precum 'mincinos', 'nesimtit', 'o nesimtire totala' la adresa subsemnatului. In calitatea sa de invitat in aceasta emisiune, alaturi de Vlad Nistor - vicepresedinte PNL si subsemnatul, sociolog Mirel Palada, senatorul USR Mihai Gotiu face o serie de afirmatii jignitoare la adresa subsemnatului, de natura a-mi prejudicia dreptul la imagine si reputatie, folosind un limbaj injurios, depreciativ, nepermis in cadrul unui program audiovizual", a scris Mirel Palada intr-o solicitare adresata Biroului Permanent al Senatului.Fostul purtator de cuvant al Guvenului Ponta cere Senatului un punct de vedere cu privire la exercitarea de catre Gotiu a atributiilor de serviciu."Avand in vedere ca acest comportament si discurs jignitor emana de la un senator in Parlamentul Romaniei, care intr-o emisiune televizata insulta in mod repetat un cetatean, va solicit respectuos sa apreciati daca prin prezenta sa in calitate de invitat in emisiunea Tal B1 si din prisma comportamentului sau se poate considera ca senatorul Mihai Gotiu a actionat sau nu in exercitarea atributiilor de serviciu sau in legatura cu exercitarea acestor atributii. Fata de cele de mai sus, va rog sa ne prezentati un punct de vedere cu privire la aspectele relatate", a solicitat Palada conducerii Senatului.In luna septembrie, Mirel Palada l-a atacat pe Mihai Gotiu, dupoa un schimb de replici, in pauza publicitara a unei emisiuni la B1 Tv. In urma incidentului, Gotiu a depus o plangere penala impotriva lui Palada, apoi a anuntat ca si-a ridicat certificatul medico-legal. El a spus ca va ajunge curand la Parchet, urmand ca procurorii sa inceapa urmarirea penala.