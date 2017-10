USR va ataca decizia instantei prin care s-a respins anularea infiintarii firmelor Primariei Capitalei

"Saptamana aceasta a fost pronuntata o prima sentinta, de respingere a actiunii USR de anulare a societatilor. Decizia nu este insa definitiva, iar consilierii generali ai Uniunii Salvati Romania o vor contesta cu recurs. Tribunalul Bucuresti a fost prima instanta sesizata in acest caz, iar motivarea respingerii actiunii USR va veni in aproximativ o luna de zile", a anuntat USR, potrivit unui comunicat citat de Agrepres.Potrivit Uniunii Salvati Romania, cele 22 de societati comerciale au fost infiintate "ilegal" de primarul Gabriela Firea si majoritatea PSD-ALDE din Consiliul General al Capitalei, intrucat, conform legii, era nevoie de votul a doua treimi dintre consilierii municipali si s-a obtinut numai o majoritate simpla.In opinia Roxanei Wring, presedintele USR Bucuresti, administratia PSD-ALDE duce Capitala "spre dezastru": "Administratia PSD-ALDE duce Bucurestiul spre dezastru, lipsa investitiilor publice, degradarea serviciilor pentru cetateni, inexistenta strategiilor credibile de rezolvare a problemelor majore care afecteaza functionarea orasului si calitatea vietii dovedesc ca PSD nu isi respecta niciuna din promisiunile facute in campania electorala din iunie 2016", a declarat Wring."Aceste societati jefuiesc deja bugetul Bucurestiului prin hotararile de Consiliul General din 28 septembrie. Din estimarile USR, pe baza documentelor prezentate de Gabriela Firea, societatile infiintate de PSD-ALDE vor putea cheltui in urmatorul an 300 de milioane de euro, bani ai cetatenilor care muncesc si platesc taxe in Bucuresti", a aratat USR.Potrivit Uniunii, la rectificarea bugetara, s-au taiat "toate investitiile" in dezvoltarea Bucurestiului pentru a transfera banii catre noile societatile comerciale "patronate de prieteni si apropiati ai coalitiei" - 116 milioane euro sub forma de majorari de capital (75%) si imprumuturi fara dobanda din bugetul municipalitatii (25%)."USR va continua sa lupte pentru interesul cetatenilor, pentru a anula cele 22 de societati ilegale, urmand sa facem recurs la pronuntarea de prima instanta. Consideram in continuare ca vom avea castig de cauza deoarece a fost incalcata Legea 215/2001. De asemenea, USR va ataca in instanta hotararile de imprumuturi si maririle de capital social catre aceste societati, transferuri din banii bucurestenilor decise de majoritatea PSD-ALDE fara a respecta legile in vigoare", a mai spus Roxana Wring.