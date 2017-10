A inceput campania electorala pentru alegerile locale partiale din 5 noiembrie

Alegerile partiale vor fi organizate in municipiul Deva - judetul Hunedoara, precum si in comunele Bocsig - judetul Arad, Nicseni - judetul Botosani, Calarasi - judetul Cluj, Pantelimon si Baraganu - judetul Constanta, Telesti - judetul Gorj, Bals - judetul Iasi, Birghis - judetul Sibiu, Dragoiesti - judetul Suceava, Cervenia, Poieni, Salcia - judetul Teleorman, Checea - judetul Timis, Osesti - judetul Vaslui, Vladesti - judetul Valcea.De asemenea, vor fi organizate alegeri partiale pentru Consiliul Local din comuna Mereni, judetul Constanta.Fondurile necesare pentru organizarea alegerilor locale partiale din 5 noiembrie se ridica la 4,368 milioane de lei si sunt alocate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pentru acest an.Guvernul a stabilit, prin hotarare, calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale: campania electorala incepe cu 15 zile inainte de data alegerilor, pe 22 octombrie, si se incheie pe 4 noiembrie, la ora 7:00.Radiourile si televiziunile pot transmite incepand de duminica informatii despre alegerile locale partiale din 5 noiembrie, potrivit unei decizii adoptate de Consiliul National al Audiovizualului.