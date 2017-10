Ludovic Orban ii indeamna pe liberali sa-i recastige pe pensionari si pe bugetari

Ludovic Orban a spus sambata, la Iasi, in cadrul Forumului Administratiei Publice Locale, la care au fost prezenti sute de alesi liberali din intreaga tara, ca PSD a promis bunastare mai multor categorii sociale, inclusiv pensionarilor, dar ca se dovedeste ca totul a fost o minciuna."Se vede tot mai limpede si sper ca din ce in ce mai multi romani sa inteleaga ca au fost mintiti cu bunastiinta, cu nerusinare, ca in mod deliberat s-au promis lucruri ce nu pot fi realizate. Pe langa campania de atragere a clasei de mijloc, a mediului de afaceri, va rog sa incepeti sa faceti o campanie catre pensionari. Iata ca pensionarii, care au fost principalii votanti ai PSD au fost mintiti cu nerusinare. Cinicii care conduc azi Romania si-au batut joc de parintii si bunicii nostri. Au promis ca le cresc pensiile, le-au dat sperante false, pentru ca acum sa spuna cu nonsalanta si nesimtire ca nu se mai aplica Legea pensiilor de la 1 ianuarie 2018, ca nu mai cresc pensiile asa cum fusese proiectat. Cum sa minti in halul asta?", le-a spus Ludovic Orban liberalilor prezenti in sala.Liderul PNL considera ca si profesionistii din administratie trebuie recastigati de catre PNL, dupa ce acestia au luat "teapa" din partea PSD."Angajatii din sectorul public, mai ales profesionistii din administratie, oamenii care fac cariera in administratia publica, trebuie recastigati de partea noastra. S-au dus multi dintre ei dupa promisiunile PSD si iata ca si ei au luat teapa. Li s-a promis cresterea salariilor cu 25% si o sa vada cresterea neta de maxim 4% anul viitor. Iar astia 4%, ca putere de cumparare, o sa reprezinte mult mai putin decat reprezenta salariul din 2017, pentru ca intre timp a crescut inflatia, a crescut leul in rapot cu euro, a crescut deficitul balantei comerciale si s-au scumpit creditele. Trebuie sa mergem spre aceste categorii, sa le spunem ca au fost mintite", a mai spus Ludovic Orban.