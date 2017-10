Nicolae Robu: PNL trebuie sa se reapropie de presedintele Iohannis

"Nu e in regula ca dupa ce am castigat alegerile prezidentiale din 2014 cu Klaus Iohannis candidat al PNL pentru Presedintia Romaniei, mai departe am fost cam paraleli, noi cu presedintele Klaus Iohannis. Noi am cazut intr-un fel de apatie si de atitudine pur reactiva la PSD, iar Klaus Iohannis a punctat din ce in ce mai bine, exercitand functia de presedinte al Romaniei de o maniera excelenta", a afirmat Nicolae Robu, intr-o conferinta de presa."Sigur, Constitutia Romaniei il determina pe presedinte sa se disocieze de partid in momentul in care preia functia, dar nu trebuie sa fim atat de ipocriti incat sa ne prefacem ca nu mai e cazul sa fie legaturi speciale intre noi si presedinte. Sigur, aceste legaturi trebuie sa se incadreze in limitele constitutionale", a subliniat Robu.Robu a apreciat ca o candidatura a lui Dacian Ciolos la prezidentialele din 2019 ar incurca planurile PNL, dar cu siguranta "ar rupe din voturi" de pe culoarul dreptei.El a mai afirmat ca simte o "amorteala" in partid de cativa ani buni, desi exista potential foarte ridicat, oameni foarte valorosi, dar "nu merge ceva in PNL". "Trebuie sa ne punem in miscare potentialul pe care il avem pentru a deveni mult mai mult decat am fost, decat suma celor doua partide care formeaza azi PNL. Suma 15 plus 15 trebuia sa dea 40, dar a dat 20", a mai punctat reprezentantul PNL Timis.