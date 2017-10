USR cere demisia ministrului Justitiei: Declaratia lui Tudorel Toader este socanta. Majoritatea PSD-ALDE a reusit sa impuna o lege care pune in pericol siguranta cetatenilor

USR aminteste ca a atras atentia asupra consecintelor "acestei gratieri mascate promovate de PSD-ALDE pentru a scapa din inchisoare colegii politiceni condamnati pentru coruptie sau fapte conexe coruptiei".Uniunea a contestat legea, fara success, la Curtea Constitutionala a Romaniei."Consideram ca am facut totul pentru a opri detinuti care au comis infractiuni grave si politiceni corupti sa iasa din inchisoare. Majoritatea PSD-ALDE, care de la inceputul mandatului nu a avut decat acest obiectiv, nu prosperitatea romanilor, nu infrastructura, nu investitii, nu legi clare si juste, a reusit sa impuna o lege care pune in pericol siguranta cetatenilor. Declaratia de azi a lui Tudorel Toader este socanta si dovedeste inca o data iresponsabilitatea acestui ministru si a acestui guvern", a declarat Silviu Dehelean, deputat USR, membru al Comisiei Juridice din Camera Deputatilor."Suntem parte a unui experiment social pentru ca o putere discretionara a adoptat o lege care sa-i serveasca interesele si propaganda, fara sa se gandeasca la siguranta cetatenilor" se arata in comunicatul de presa."Pentru ca persoanele care au fost eliberate nu au fost mai intai pregatite pentru reinsertia sociala, orice infractiune cade si in responsabilitatea celor care au luat decizia, a PSD, in acest caz", a subliniat Dehelean.