Elena Udrea, intrebata de un jurnalist daca are "ceva de impartasit" in legatura cu campania #metoo: Nu stiu campania aceasta, nu ma uit pe Facebook

Udrea a precizat ca este vorba despre un dosar deschis la DNA in 2015 si care a fost instrumentat de Mihaiela Moraru Iorga: "Este dosarul care i-a fost reprosat de Kovesi Mihaielei Moraru Iorga, ca de ce nu m-a retinut chiar daca nu erau dovezi. (...) Daca se impune, evident as dori sa dau din nou declaratii in acest dosar si sa dea, evident, toti cei care sunt implicati, pentru ca la vremea aceea, declaratiile s-au dat la o presiune uriasa, sub presiunea unor cereri de arestare care se facusera la adresa mea. Eu dau aceeasi declaratie, n-am ce sa schimb."In momentul in care jurnalistii au intrebat-o despre afirmatiile pe care le-a facut despre Camelia Bogdan, respectiv de ce nu a vorbit pana acum despre asta, Udrea s-a enervat, exclamand: "Problema dumneavoastra este ca de ce nu am vorbit pana acum, nu ca am vorbit? Am inteles, nu va mai spun nimic de acum incolo".Dosarul in care a fost citata Elena Udrea vizeaza o presupusa mita de 5 milioane de dolari pe care Udrea ar fi pretins-o de la omul de afaceri Bogdan Buzaianu, pentru a-i facilita un contract cu Hidroelectrica.Campania #metoo, de semnalizare a cazurilor de hartuire sexuala, a fost declansata pe retelele de socializare dupa scandalul care il are in centru pe producatorul de filme Harvey Weinstein.